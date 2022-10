Duas pessoas morreram e uma ficou ferida na A1 Napoli-Roma

Acidente na estrada, uma motocicleta atropela um pedestre: dois mortos e um ferido na A1 Nápoles-Roma. Desviar o tráfego para Roma.

Um acidente dramático na rodovia A1 Nápoles-Roma pouco antes das 19h30 desta noite: Um homem correu Morto instantaneamente na estrada de uma motocicleta. O condutor da motocicleta também morreu, a mulher que viaja com ele foi hospitalizada. Tráfego na direção de Roma, enquanto a polícia está realizando todas as investigações no local.

O acidente ocorreu entre a junção A1/A3 Nápoles-Salerno e a junção Nápoles-Centro Dirizionale na direção de Roma. Abandonando Hipócrates como a Sociedade declarou, parece O pedestre estava andando e atravessando a rodovia, enquanto andava de moto com dois jovens na época, não está claro por que ele quebrou o carro ou quebrou o carro descuidadamente. , os dois jovens que conduziam a motocicleta, de apenas 22 anos. A mulher que viajava com ele, por outro lado, foi levada ao Ospedale del Mare. Sua condição não parecia ruim: para ela Um ferimento na cabeça confuso. Três ambulâncias foram ao local do acidente. Equipes da Autostrade também estiveram no local, além da polícia. Enquanto isso, as filas não param de crescer: já se acumulam quatro quilômetros entre Nápoles e a Suíte Portici em direção à capital napolitana. E a situação vai piorar. Provavelmente nas próximas horas o magistrado de plantão abre o arquivo de investigação: de fato, é necessário entender a dinâmica exata de tudo, especialmente porque a pessoa estava andando na estrada e estava especialmente ocupada. Seção de Acordos com.