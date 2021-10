A Juventus está examinando movimentos para o mercado de câmbio. Massimiliano Allegri pediu reforços significativos de todos os lados do relvado e a gestão da Juventus já está a trabalhar para encantar o treinador.

Mercado Inter Câmbio, contratado com George Mendes

O mercado de transferências da Juventus já está focado no futuro. A Pianoconary já identificou as áreas em que precisa atuar com mais urgência e está avaliando os nomes que pode trazer à Continas até janeiro.

Federico Cherubini, Massimiliano Allegri e gestão estão trabalhando para fortalecer ainda mais a Juventus. O mercado de transferências da Juventus nunca parou e a lista de nomes a serem avaliados para o mercado de transferências de inverno já existe.

De acordo com as últimas notícias do mercado, a Juventus fala com Jorge Mendes e Renato Sanchez. O médio português é alvo dos bianconeri há vários anos e em breve será realidade.

Renault Sanchez no Juventus Exchange Market, visor: mais recente

Renato Sanchez é o nome que provoca a Juventus para o mercado de transferências de inverno. A meia portuguesa decide deixar Lily e Bianconeri pensa seriamente nisso.

De acordo com ele fichajes.net, A Juventus planeja fazer um grande investimento para trazer Renato Sanchez para a Série A.

No entanto, em sua pista de Sanchez, Liverpool e Barcelona também querem trazer qualidade e quantidade para sua média. Bianconeri tem uma ótima relação com George Mendes, e por isso seria fácil trazer os portugueses para Continas.

Últimas Notícias Presidente Joe do Lille: “Renato Sanchez vai partir”

Ontem, O líder da Lily, Olivier Ledong, falou sobre o futuro de Renato Sanchez: a Juventus acredita.

“Já discuti com ele que se a oferta vier de um grande clube, Renato pode ir embora. Vamos ver o que acontece. Mas por enquanto ele está conosco e está feliz por estar aqui.”.

