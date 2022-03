Roma, Abraão na História. Já inspira o Derby: ala Mourinho

Lá Roma Capaz de empatar com 1-1 bruxa E voa por trimestres Liga da Conferência. Homem do jogo mais uma vez Tommy AbrahamO empate no final foi mais um para Kialorosi e o atacante inglês.

Abraham é fantástico em Roma, a liga de convenções

Após uma partida desabilitada, Tommy Abraham Ele explodiu e agora está firme na grande área. O atacante da Inglaterra marcou 13 gols Uma liga E ele é o melhor artilheiro neste Liga da Conferência Com sete gols. Sozinho Harry Kane (22) Marcou mais gols que o atacante Roma Entre os jogadores ingleses da Liga Europeia Big-5 em todas as partidas de 2021/22.

Roma, igual a Abraham Batista e Mandela

Não apenas isso, Abraão Com o objetivo bruxa Combinado com duas lendas Roma Vencedor do Scudetto 2001 em camisa amarela e vermelha: Batista E Mandela. De fato, com 21 gols marcados, o ex-Chelsea já marcou gols como a Argentina e o Little Flight em sua primeira temporada, mas os ingleses ainda podem melhorar esse número.

Roma, Mourinho inspira ala e Lazio

Abraão O protagonista no domínio, Mourinho Fora. O treinador português, na Sky Sport, examinou o jogo contra bruxa: “Nunca pensamos em defender a decisão, naturalmente nos preparamos para ganhá-la. Pareceu-me que o jogo estava sempre no controle de certa forma, sendo o gol uma conquista do pé esquerdo Whitetech. Só tivemos problemas quando perdemos a bola, senão não havia perigo. Não quero dizer que somos 100% dignos, mas no geral não roubamos nada.

Então Mourinho Desencadeado, provocado ASA E isto Lácio Na frente do Derby: “Eventualmente alguém vai para casa, alguém vai, e isso é normal. Temos limitações em muitos níveis, mas se no passado alguém apontava nossas deficiências, agora a ênfase está em nossa capacidade de resistir ao estresse. Estávamos invictos há dez jogos e hoje arriscámo-nos e eles iriam para o prolongamento e jogaram o seu jogo, mas seguimos o nosso caminho. Estou feliz por termos cruzado a rodada, e agora estou menos feliz porque jogamos muitos jogadores em campo contra o Cigarette Smoking Lazio. ASA“. Roma–Lácio Como sempre com antecedência já começou.

Omnisport