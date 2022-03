Vai ser usado no inverno nos fins de semana! Frio e neve novamente entre sábado 19 e domingo 20, vamos ver onde ILMETEO.it

Tempo: desgaste de fim de semana no inverno! As neves frias chegaram entre sábado 19 e domingo 20, vamos ver onde

Previsão do tempo para o fim de semanaO Fim de semanaUm pouco surpreso, Vestido para o inverno! A notícia mais importante que sai dos dados provenientes dos centros de informática é que a dose aumentou nos últimos dias mais do que já cheirava: Sábado 19 e Domingo 20 Março Haverá um Foto de parede da temporada de inverno Classificado Vento forte, Chuva E a partir do retorno Neve, Tudo foi processado por um general Queda de temperatura. Haverá muitas áreas em risco.

Nos próximos dias será desenvolvido um sistema meteorológico específico em toda a Europa: o chamado Ponte VojkoffEm essência, o anticiclone se estendeu até a Escandinávia, soldando-se com alta pressão russo-siberiana e, em reação, um Fluxo de ar de gelo Chamada Extração Ártico-ContinentalDa Russia Fluirá primeiro na direcção dos Balcãs e depois Itália.

Correntes frias se espalharão em nosso país a partir de sábado, 19 de marçoInvestir primeiro no setor Adriático, depois em outras áreas.

UMA O primeiro efeito Se escondendo TemperaturaEle esperou alto Derrubar E bem para baixo Médias climáticas (aprox. 8 குறை C baixo Valores são mais altos à noite e madrugada em relação ao que se espera no final de março Eles se aproximarão de zero nas planícies do norte E nos vales do centro.

Segundo, entre a noite e o início da manhã Domingo 20Em uma coluna Gota fria Em altitudes elevadas (vórtices de baixa pressão cheios de ar frio) entre a França e a Suíça, desencadeia Chuva Com nos Alpes Neve Em altitudes muito baixas entre Tirol do Sul, Lombardia (Valdellina, Va Siavenna, Alto Val Comonica) Vale de Asta e Piemonte.

Mas as últimas atualizações trouxeram mais um Anúncios: Uma perturbação é esperada entre sábado 19 e domingo 20 Esta, a partir da Península Ibérica, pode deslocar-se gradualmente cada vez mais acentuadamente para a Itália. ChuvaA natureza de uma tempestade, inicialmente suportada Sardenha e Sicília. A chuva pode durar mais tarde Para os campos do sul do Tirreno e do Jônico, com Neve Suba a altura montanhosa.

Ainda mais frio da Rússia. Possível perturbação no sul e duas grandes ilhas