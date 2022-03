De Kluchevsky a Vinicius Jr. – SOS Fonda

Toda semana criamos um artigo para dar conselhos Urologia Fora Fantcalcio.it. Se você quer saber como jogar, Está ilustrado aqui. Agora vemos onze dicas, que têm alguns nomes importantes, mas não os campeões do talento de Lewandowski. Portanto, este não é um primeiro 11 completo, mas uma criação medida para urologistas, exceto para os mais óbvios.

Guarda

Embora estejamos a falar de vários Campeonatos da Europa, o nome Wojciech Szczęsny (Juventus) é um dos mais confiáveis ​​nesta rodada, o jogo contra o Salerno pode ser um “golpe limpo” para o goleiro polonês.

Defensores

Nas fileiras de Colconorose Nós pudemos ver Renan Elogio (Atlético Madrid) Entre os proprietários. O zagueiro brasileiro voltou de um gol na Liga dos Campeões para se classificar para as quartas de final da equipe de Simeone. Jogue-o porque ele está bem e pode ser perigoso mesmo na área do adversário. Voltando à nossa liga, ele também merece sua confiança na Europa Denzel Dumpfries (Inter) Após o último dia de aposentadoria, ele voltará para ocupar seu lugar como titular na ala do Nerasuri. Rafael Geriro (Borussia Dortmund) deve começar desde o início e se jogar deve bater. A seleção portuguesa não tem um bom momento para o lateral, mas os números mostram que ele pode fazer muito mais do que apenas seus últimos jogos.

Jogadores do meio-campo

Tejan Kulusevsky (Tottenham) Brilhando na Inglaterra, ele não tem intenção de parar, ele foi promovido para nós e pode ser um importante cartão de ataque para sua equipe.

O pessoal de Bose também precisa de suas jogadas e treinadores de fantasia: Lucas Bolso (Leon) está prestes a entrar em campo e não faltam bônus em seus pés e colocá-lo como titular seria a melhor escolha do dia. Mesmo que esteja operando alto e baixo nos últimos dias, você pode voltar a ter esperança Yuri Tilemans (Leicester City) Nesta rodada você pode ter muitas chances de gol e trazer bônus valiosos. Considerando a importância do jogo, comece sem muitas dúvidas Poeta (Barcelona). “El Clசிகsico” tem significado e valor diferentes para um menino que cresceu no berçário, especialmente entre jogadores como ele. Plugrana. Além do bônus, pode criar um ótimo desempenho.

Avançar

Serge Knabri O Union merece um lugar no seu 11 inicial contra o Berlin (Bayern Munich). O atacante alemão deve ser colocado sem muitas dúvidas.

Temos a melhor competição do ano, e depois que o poeta já te avisou sobre o lado catalão, pode ser uma competição para nós por outro lado. Vinícius Jr. (Real Madrid) terá muitas oportunidades de gol, em jogos como este, parece loucura pensar apenas em nocauteá-lo. Na Espanha, terminamos nossos melhores 11 dias ficando em Madri novamente, falando sobre outro jogador e outro time: João Félix (Atlético de Madrid) finalmente saiu e provou que pode jogar em uma realidade tão importante: acredite, o jovem craque português começou a mostrar sua habilidade.

Ricardo Vicino