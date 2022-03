MDL: 4,4 bilhões de ajuda para famílias e empresas, gasolina caiu 25 centavos – mundo

Redução de 25 paises no imposto especial de consumo sobre a gasolina até abril. O bónus social foi alargado a 5,2 milhões de lares, que vão pagar a electricidade e o gás no Verão passado. Empréstimos fiscais para contas e empresas em prestações. O poder do ouro é fortalecido. O primeiro-ministro Mario Draghi é fiel ao seu compromisso de intervir com US$ 4,4 bilhões “imediatos” para proteger o poder de compra das famílias e as roupas empresariais, especialmente na Rússia e na Ucrânia. Também cobra um imposto de 10% sobre os lucros extras das empresas de energia, sem interferir nos recursos públicos.

“Demos passos importantes para responder à guerra do país na Ucrânia: ajudamos cidadãos e empresas a reter mais energia, concentrando-se em empresas que precisam e estão expostas”. Assim, o primeiro-ministro Mario Draghi falou em uma conferência de imprensa após o Conselho de Ministros. “O movimento que discutimos encontrou apoio unânime: நடவடிக்கைகள் 4,4 bilhões mais 16 bilhões gastos em operações nos últimos 6 meses.”

“Tributamos uma parte dos lucros extraordinários obtidos pelos fabricantes devido ao aumento dos preços das matérias-primas. Distribuímos esse dinheiro para empresas e famílias”, explicou Drake. Permitimos o pagamento de contas em até dois anos, crédito tributário para empresas de gás e energia, e esperamos que essas palavras permaneçam. Em italiano… “acrescentou.” Diferentemente das medidas anteriores, a maioria das intervenções hoje são financiadas não pelo orçamento geral, mas por empresas do setor de energia. “Gostaria de destacar alguns passos importantes: Até o final de abril As bombas de gasolina e diesel serão reduzidas em 25 paises por litro. Aumentamos de 4 5,2 milhões de lares protegidos do aumento, Quem vai pagar pela energia como no verão passado. Nós aumentamos o teto do IC de 8.000 ஆயிர para 12.000 ஆயிரம், incluindo 1,2 milhão de domicílios do acordo anterior.

Franco: 10% de intervenção nos lucros extras das empresas de energia – A intervenção nos lucros adicionais das empresas de energia devido ao aumento de preços será de 10%. O ministro da Economia, Daniel Franco, disse em entrevista coletiva após o MDL sobre a ‘Ordem da Ucrânia’. Pretendemos tributar uma parte da margem entre as operações ativas para fins de IVA e as operações passivas para fins de IVA no último semestre – vamos intervir quando o percentual e o aumento absoluto em relação ao mesmo semestre. Os termos são significativos. Porcentagem 10%”.

Draghi: ‘Unidades da UE precisam de geração de preços de eletricidade‘- “A criação de um preço europeu da eletricidade exige uma resposta imediata e definitiva: são várias propostas, vamos conhecer uma proposta e depois não é certo se vai ser aprovada: há países em dificuldade: um mecanismo único, regras europeias foram alcançado há muitos anos e respeitamos o modelo daqueles anos, mas desde então tudo mudou, estamos avançando, vemos isso possível, precisamos de uma resposta europeia, caso contrário faremos algo nacional, mas não será satisfatório “. Assim, o primeiro-ministro Mario Draghi falou em uma conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

Cingolani: ‘Depois de impostos especiais de consumo, intervenções’ em tempo real’ – O governo adotou uma medida ‘periódica’ sobre os impostos especiais de consumo que afetam os preços da energia, porque “mais envolvimento nas flutuações agora terá um efeito negativo. Você vai no curto prazo e depois olha para os contratos e se organiza em tempo real” . Isso foi afirmado pelo Ministro da Mudança Ambiental, Roberto Singolani, em uma entrevista coletiva após o CD sobre a ‘Ordem da Ucrânia’. Aumentar a produção italiana de gás é uma resposta “urgente” à guerra, mas explorar novas áreas não será a “resposta imediata. Precisamos diversificar por setores operacionais, contratando novos suprimentos”. Isso foi afirmado pelo Ministro de Mudança Ambiental Roberto Singolani em uma coletiva de imprensa após o MDL sobre a ‘Ordem da Ucrânia’ –

Com um aumento excepcional de contratos suspensos ou prorrogados Até ao final de 2022, os serviços oferecidos por concursos públicos podem ser suspensos ou prorrogados caso se verifique um “aumento de preço de determinados materiais de construção” ou aumentos excecionais dos preços dos combustíveis e da energia, conforme apurado pelo MIMS. Produtos “Foi lido na declaração final do MDL que aprova a Ordem Anticrise da Ucrânia.

Ex Ilva: A partir de 150 milhões de Cdm para descarbonização – O decreto sobre medidas de emergência para lidar com as consequências econômicas e humanitárias da crise ucraniana alocou até 150 milhões de euros para projetos de carbonização no “capítulo” sobre “empresas intensivas em energia estrategicamente interessadas”. O ciclo de produção do aço na Siderúrgica de Toronto foi proposto pelo gerente da planta e implementado pelo comissário da ILVA SPA, que pode utilizar sistemas estaduais localmente. Você pode ler isso no anúncio final do Gabinete.