Ronaldo e Manchester United estarão juntos até junho de 2023

Ronaldo e Manchester United Eles continuarão sua jornada juntos. O evento português está em vigor até que um acordo seja alcançado Junho de 2023 E o honrará até o último dia. Era para anunciar Telégrafo, Ponto de referência para o jogo em todo o canal. No início do ano pode ter parecido óbvio, mas agora é uma verdadeira surpresa.

As relações entre Ronaldo e United não têm sido fáceis nos últimos meses: as aspirações dos portugueses são infinitas, mas nos últimos anos não se juntaram aos seus clubes. Primeiro O Juventus Agora é Unido: Apesar de ter CR7 na equipe, ambas as equipes lutaram.

Apesar disso, Ronaldo ainda estará no Manchester United por um ano. No entanto, o mais importante é que o fará mesmo sem a Liga dos Campeões: o Manchester está atualmente em quinto lugar na tabela e disputa o acesso ao torneio europeu mais importante.Arsenal.

A história de amor entre Ronaldo e Manchester United continuará?

O United está apenas um ponto atrás do Arsenal no momento, mas Londres tem dois jogos pela frente. No entanto, Ronaldo está pronto para lutar pelo acesso à Liga dos Campeões e, se não vencer, ainda estará em Manchester. Este será um capítulo histórico: Ronaldo não jogou Liga Europa Por 20 anos.

No entanto, o mercado está sempre evoluindo: pense na última janela de transferências do verão em que Ronaldo deixou Turim assim que o campeonato começou. Por esse motivo, Ronaldo pode mudar de ideia se não se classificar para a Liga dos Campeões: Amor em ManchesterNo entanto, terá um papel fundamental na sua escolha.