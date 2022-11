Professores e gestores “Carducci” de San Cataldo em Portugal para o programa Erasmus+

Conselho Editorial

01 de novembro de 2022 10:00 Compartilhar notícias https://www.seguonews.it/docenti-e-dirigente-della-carducci-di-san-cataldo-in-portogallo-per-il-progetto-erasmus-plus Copie o link Compartilhar notícias

De 17 a 24 de outubro de 2022, “G. Carducci de San Cataldo envolveu o Professor Diretor com o quarto movimento de Improve-Y-EU-Self no “Projeto ErasmusPlus”. Salvatore Parenti e uma equipe de cinco docentes da mesma instituição: Professores Monica Deludri, Rosanna Manganaro, Eliana Amico, Barbara Cammarata e Leandro Zanni. A atividade formativa de 15 horas decorreu na associação intercultural “Amigos da Mobilidade” em Barcelós, Portugal.e abrange os seguintes temas: “Novos métodos de ensino e ferramentas digitais”.

A experiência de formação deu aos participantes a oportunidade de conhecer a cultura portuguesa, o território e a sua história, costumes e tradições do país de acolhimento, as suas semelhanças e diferenças com a Itália., incluindo visitas guiadas ao Porto, Praga, Viana do Castelo e Valenza e à cidade de acolhimento de Barcelós. O encontro com dois representantes estrangeiros da Roménia e da Polónia promoveu a comparação entre diferentes culturas e sistemas escolares, dando aos participantes da organização de envio a oportunidade de implementar futuras colaborações estratégicas no âmbito dos novos projetos ErasmusPlus. Em “G. Carducci de San Cataldo. A experiência de formação em um país europeu é útil e valiosa para os professores participantes, mas tem efeitos positivos em todo o corpo docente e pessoal da escola.

De 17 a 24 de outubro de 2022, a Escola Secundária “G. Carducci” de San Cataldo participou no projeto ErasmusPlus “Improve-Y-EU-self, com o quarto movimento, com a presença do Diretor Prof. Salvatore Parenti e uma delegação. professores da mesma instituição: Profs. Monica DeLutri, Rosanna Manganaro, Eliana Amico, Barbara Cammarata e Leandro Zanni. A atividade formativa de 15 horas decorreu em Portugal na associação intercultural “Amigos da Mobilidade” de Barcelós.e abrange os seguintes temas: “Novos métodos de ensino e ferramentas digitais”. READ Presidente do Credit Suisse, "Ainda há trabalho a ser feito" A experiência de formação deu aos participantes a oportunidade de conhecer a cultura portuguesa, o território e a sua história, costumes e tradições do país de acolhimento, as suas semelhanças e diferenças com a Itália., incluindo visitas guiadas ao Porto, Praga, Viana do Castelo e Valenza e à cidade de acolhimento de Barcelós. O encontro com dois representantes estrangeiros da Roménia e da Polónia promoveu a comparação entre diferentes culturas e sistemas escolares, dando aos participantes da organização de envio a oportunidade de implementar futuras colaborações estratégicas no âmbito dos novos projetos ErasmusPlus. Na companhia de “G. Carducci” de San Cataldo. A experiência de formação num país europeu é útil e valiosa para os professores participantes, mas também tem efeitos positivos em todo o corpo docente e escolar.

“Evangelista da Internet. Escritor. Alcoolista radical. Amante da TV. Leitor extremo. Viciado em café. Cai muito.”