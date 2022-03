O gesto forte do Papa: sacudindo assim sua consciência sobre a guerra na Ucrânia

Papa Francisco Ele continua trabalhando pelos canais diplomáticos para contribuir para a paz na Ucrânia, mas se prepara para um gesto forte: consagrará as duas nações ao Imaculado Coração, liderado pelo Papa Volodymyr Gelensky e Vladimir Putin. As celebrações serão realizadas em 25 de março para marcar a Festa da Penitência e Annabhishek.

O ex-arcebispo de Buenos Aires pediu oficialmente a adesão de todos os bispos da Igreja Católica, enquanto há rumores da presença do Papa Emérito no Vaticano. Bento XVI. Por enquanto fica uma sugestão: Joseph Ratzinger não participa de uma cerimônia pública há muitos anos. Mas não se sabe neste momento o que ele fará depois de deixar o posto Matéria Eclesiástica Vá para a Basílica de São Pedro.

O empenho dos dois países confirma a aproximação do Papa da Argentina na busca da paz: para o Santo Padre Santa Sé, O fim da hostilidade não pode ser alcançado com aplausos, apoiando as causas de uma das partes no conflito. O Vaticano reconheceu o direito da Ucrânia de se defender com armas, apesar de ter sido atacado por alguns meios de comunicação progressistas.

A posição oficial veio através das declarações do Cardeal e do Secretário de Estado Pietro Parolin Façam Vida NovaRevista semanal espanhola: “O direito de proteger sua vida, seu povo e seu país às vezes inclui a trágica busca por armas.”

Em suma, foi condenado por não ter uma “distância igual inaceitável” o mundo. Claro, o Papa não pode falar a linguagem da política e deve manter todas as conversas abertas. Se a Ucrânia e a Rússia realmente querem mediar o conflito Vaticano, Os convites devem vir de ambos os lados: esta é a tradição que prevalece em assuntos diplomáticos. Atores dessa fase histórica estão bem cientes dessa prática. Parolin, na mesma entrevista citada, reiterou que a Santa Sé ainda existe para cumprir o papel de mediadora.

A única intervenção descarada do papa jesuíta não seria a santificação: o caminho para Kiev é quase intransitável. E sempre na tradição mencionada acima o Santo Padre, no caso, quer ir também E. A dificuldade desse tipo de visita apostólica e o fato de que muitos de dentro não pararam de falar sobre isso durante a guerra: George Mario Bergoglio, como recentemente demonstrado pelo Moscow Orthodox Patriot Grill, também abriu um canal de diálogo com os russos. Instituições Cristãs.

Não apenas isso: segundo Alexei Paramonov, diretor do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, que trata da Europa, Mar de São Petersburgo e Rússia Eles continuam conversando entre si. Bispo de Roma, segundo a cúpula russa e retirado pela agência NoéTeria sido “Mostrou um interesse sincero em entender a situação na Ucrânia tanto quanto possível e formar sua própria opinião”.