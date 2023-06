Cristiano Ronaldo quer 4-5 milhões de euros de volta ao Irbefe

Cristiano Ronaldo tentou reaver o dinheiro do Irpef entre 4 e 5 milhões de euros. Trata-se de impostos já pagos regularmente pelo campeão português durante a sua passagem pela Juventus, mas – segundo a sua afirmação – resultarão de uma má interpretação do que é legalmente devido ao Estado. Oferece certos benefícios fiscais para quem viaja para a Itália – contra uma determinada renda.

caso

—

A CR7 contou com o apoio de um grupo de fiscais e jurídicos de alto nível para tornar impecável a administração dos impostos italianos: a disputa gira em torno de direitos de imagem para atividades desenvolvidas no exterior, que – segundo consultores portugueses. Atacante – Para uma interpretação ampla da norma, estarão ligados a uma tributação cómoda, porque a lei permite – quem vai a Itália – para todos um total de 100 mil euros (reduz-se para 25 para os familiares) rendimentos produzidos fora do país. No entanto, um recurso contra a agência de receita foi rejeitado duas vezes por um juiz tributário do Piemonte com parecer negativo: agora a disputa irá para o tribunal.