Depois de vencer o derby em Roma, o futuro está em consideração. O Giallorossi Club pensa em troca grátis.

A Roma parece ter encontrado a dimensão certa nos últimos dias e a equipa de Mourinho, depois de muitas críticas, encontrou a equipa de que necessita. A qualificação na liga de conferências e todas as vitórias no derby podem trazer mudanças drásticas na classificação de uma temporada, que até agora parecia abaixo das expectativas.

Mourinho apresentou muitos jovens e foi um dos principais protagonistas da explosão de Tommy Abraão, é agora o líder pleno desta equipe. Sua posição agora parece muito estável e a empresa Kilorose está trabalhando para o futuro e tentando garantir-lhe uma grande equipe ambiciosa.

O treinador português está sempre a acompanhar de perto a Premier League, que o tem visto como um herói nos últimos anos. Muitas de suas experiências no exterior foram desde uma aventura de sucesso com o Chelsea até aqueles que não tiveram sorte com o Manchester United e o Tottenham.

O nome mais bem-vindo para o treinador português pode vir de uma transferência gratuita do Chelsea. Segundo o Daily Mail, Roma será um dos clubes na estrada Charlie Musonda é sem dúvida um talentoso jogador de propriedade dos Blues. Este último viu a última parte de sua vida como lenta, retardando sua ascensão devido a uma lesão.

Trabalhar no futuro com Roma, Mourinho

O clube Kilorosi avalia o jogador por recomendação de José Mourinho, o que é mais uma prova da relação agora coesa. Espero que esta temporada ‘Special One’ termine com um sucesso de título que não é visto em Kialoros há muitos anos.

Muitos jogadores de Carlos Perez ao frequentemente referido Nicolo Janiolo no papel de Musonda estão em equilíbrio, e Mosonda pode representar um reforço importante e ultrapassado no clube do Capitólio.