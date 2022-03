O dia afetado pela máfia, 100 mil jovens em praças em toda a Itália. GRORTERY: “Governo não vai nos ajudar, Córdobia age desastrosa”

“Derrotando a máfia Isso é possível ”: o presidente repete Sérgio Matterella Às vésperas do Dia da Memória e Dia da Dedicação em memória de inocentes atingidos pelo crime organizado, esta é a associação Livre Organizou o primeiro dia da primavera desde 1996 e tem sido uma nomeação corporativa há cinco anos. Na marcha organizada um Nápoles – terminou na Piazza del Plebiscito, onde foram lidos 1.055 nomes de vítimas – o Presidente da Câmara participou com outros. Roberto FotoLíder dos M5s Giuseppe Conte E prefeito da cidade Geetano Manfredi. “A memória é um compromisso”, disse Materella em sua mensagem, incentivando a “máfia a lutar contra a desumanidade, a violência, a opressão contra suas famílias e a sociedade e honrar aqueles que sacrificaram suas vidas pela dignidade dos homens”. Viva você. A memória é Lembrete contra negligência, Para indicar que o medo foi vencido com segurança jurídica. Porque a luta contra a Máfia trata do cumprimento da promessa de liberdade que estabeleceu a vida da República.

Maria Falcon: “Máfia aproveita emergências” – Hoje eles foram às ruas por toda a Itália Mais de um milhão de estudantes e jovens. Fico, em particular, sublinhou o seu envolvimento no financiamento do Programa Nacional de Recuperação e Recuperação (Pnrr): pode intervir para interceptar esses fundos. Nós nos moveremos, nos moveremos de acordo. ”Também há um aviso para não comprometer sua segurança Maria Falcão, A irmã de um juiz morto pela Cosa Nostra em 1992: “A máfia está se adaptando às necessidades do momento, mas sempre será assim”, disse Giovanni. Passamos por alguns momentos muito difíceis nos últimos anos Governo Agora o Guerra na Ucrânia, E o foco mudou para essas emergências, mas não devemos substituir a emergência da máfia. O que é, é e vai aproveitar esses momentos fracos”, disse. Turim No caso de uma plantação de árvores legal.

Gratteri: “Escolhas catastróficas de Córdobia, governo não ajudará contra a máfia” – Os principais juízes contra o crime organizado também ouviram suas vozes – mesmo as mais severas – condenando a inadequação da política judicial do governo. Por exemplo, o Procurador-Geral de Catanzaro Nicola Grattery: “Infelizmente devo dizer que este é o governo Não vai nos ajudar Dentro Ao contrário das máfiasAs escolhas são óbvias que Eles não têm nada a ver com a máfia. Nos ajuda muito pouco. As atividades são projetadas e executadas Ministro Córdobia eu penso que sim Destrutivo Para as próximas décadas”, disse. Mais tarde, ele enfatizou: “Tenho medo deste governo em termos de segurança e luta contra a máfia Não vai a lugar nenhumSe não chegarmos às próximas eleições, esperamos um governo que tenha a visão de transformar a máfia em segurança e, sobretudo, nas pessoas que a compram”.

Grazo: “Lutar contra a máfia não é mais uma prioridade política” – Palavras de acordo com as palavras do advogado de Florença Giuseppe Creazzo (Transferido para Reggio Calabria), De acordo com “Desta vez parece ser uma luta contra a máfia Não é mais uma prioridade, Com mais foco e vontade importante, não pode nem ajudar politicamente. Há quem se aproveite da grave crise no judiciário causada pela corrupção desenfreada e geralmente agride os juízes e o judiciário”, disse. “Para reduzir a independência, autonomia e independência do Judiciário, há, sem dúvida, aqueles que procuram sair do problema, o que não é o valor dado aos interesses do Judiciário. Eles são cidadãos. O alarme está soando.Vítimas do dever de associação E, neste caso, ele está focando no risco de afastamento do artigo 4-Bis do sistema prisional, que é uma pena de prisão perpétua”, um. Ferramenta básica Ao contrário das máfias que promoveram a máfia, a prisão perpétua lhes permite cooperar com o Estado e enfraquecer os sistemas criminais.

Cordobia: “Mantenha os fundos do Pnrr da infiltração” Por sua vez, o Ministro da Justiça lembrou: “Honrar as vítimas é contra a máfia. Os melhores recursos das empresas, Por uma atuação consistente e decisiva ao serviço da demanda dos cidadãos por justiça”, e chama a atenção para a necessidade de a Máfia ter sempre ferramentas atualizadas para lidar com novos perigos. Nossos esforços nesse sentido, para manter os fundos do PNRR fora da infiltração de castas, e nesse sentido o Ministério está em discussões com outras autoridades competentes para estabelecer uma estação de monitoramento permanente em todo o processo de coleta de dados relacionados a isso. eu Os bens foram confiscados e confiscados“Com o objetivo de expor questões importantes imediatamente”, disse Cordobia. Para concluir: “Valorizamos toda intervenção que possa criar ferramentas para tornar cada vez mais eficaz o retorno do que a Máfia levou à sociedade civil. Lembre-se dos nomes Cada vítima inocente todos os anos, a Associação Liberal quer desesperadamente este dia Confirmação de atualização Reforçar a confiança das instituições e dos cidadãos na justiça”.