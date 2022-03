Você se lembra de como era Ticiano Ferro no início da carreira? Incrível …

Sabemos quase tudo sobre Tiziano Ferro, seu último avô paterno foi anunciado em seu perfil do Instagram com uma foto de família que o retrata com o marido e dois filhos recém-adotados. Mas o que realmente sabemos sobre o cantor? Você se lembra como era no começo?

Hoje ele tem 42 anos, vive muito bem, seu tom de voz é inconfundível e praticamente ninguém consegue se emocionar ao ouvir suas músicas. Esta é a música que foi contada por uma geração.

Em 2001, seu álbum de estreia, Rosso Relativo, foi lançado e se tornou um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Uma das primeiras canções que lhe permitiram fazer história com sua música foi neste álbum; Lembra do ‘Xdono’? Graças ao seu talento, Tiziano Ferro logo iniciou sua turnê musical pelo mundo, podendo assim levar sua música para fora da Itália, reconhecendo-se como um dos melhores cantores e compositores do exterior.

Em sua carreira, ele vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo. Tiziano Ferro é um cantor carinhoso. Todo mundo o ama e todo mundo sabe e suas músicas são sempre um sucesso.

Além do italiano, cantou em inglês, espanhol, português e francês. Ferro tem colaborado há muitos anos com os principais artistas da cena musical italiana e mundial, incluindo Laura Bouzini, Franco Patio, Mina, Fiorella Mannoya, Piaggio Antonachi, Carmen Console, Ed Sheeran, Kelly Roland, John Legend, One Republic. É um ponto de referência na música internacional e é certamente um dos artistas mais aclamados e populares na Itália e no exterior.

Algumas pessoas sabem que Tiziano Ferro era um homem talentoso que começou a escrever suas primeiras músicas desde a infância e cantava em um coral gospel em sua cidade. Mas você lembra como era o cantor e compositor no início de sua carreira?

Você se lembra de como era Tiziano Ferro em seus primeiros dias?

Ticiano Ferro é um dos artistas mais aclamados e famosos não só na Itália, mas também no exterior. Ele canta não só em italiano, mas também em inglês, português, francês e espanhol. Durante sua longa vida, ele colaborou com artistas proeminentes como Laura Poussini, Piaggio Antonachi, Mina, Ed Sheeran, John Legend e muitos outros.

O cantor e compositor ganhou destaque com seu primeiro single Xdono Foi o terceiro single mais vendido na Europa em 2002. Muitos anos depois, essa música ainda é uma das músicas mais ouvidas hoje.

Esta é uma foto passada dele olhando para seu momento de abertura. Você vê que isso mudou muito? Alguns detalhes definitivamente não são os mesmos, mas praticamente não mudou muito, É incrível como os anos não foram para Didian. Nesta foto, Farrow era muito jovem e no início de sua carreira tornou-se famoso e famoso.

Ao longo dos anos o artista também mudou um pouco seu estilo, o que foi notado sobretudo por sua música, que nem sempre é igual a ele, mas está sempre atualizada e evoluindo.