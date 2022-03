Nas próximas horas, choveu – neve à noite em muitas áreas. Todas as áreas de risco ILMETEO.it

Previsão do tempo: Chuva e neve à noite em muitas partes do país. Todas as áreas em risco

Tempo previsto para as próximas horasDentro A próxima hora E no decorrer da noite, Chuva E Neve Eles continuarão a ameaçar uma parte do país e em algumas regiões podem se infiltrar mais do que esperavam.

Estamos no fim Inverno Isso nunca foi o caso em algumas partes do nosso país, mas tentando jogar pela última chance de trazer chuva forte, neve e um pouco de frio. No entanto, eventos que afetam apenas partes da Itália novamente estão sentindo o impacto da nova distribuição de ar frio vindo de terras distantes e geladas. russo-siberiano Flui ao longo da borda leste de outro elemento importante do tabuleiro de xadrez europeu. Mencionamos o vasto anticiclone que ocupou a maior parte da Itália por vários dias, mas se estende até os distritos do norte do velho continente.

Eu jogo com força, aqui mesmo entre a tarde e a noite a Itália continuará a se dividir em duas na frente Previsão do tempo. Guarda-chuvas e roupas pesadas são imprescindíveis em alguns bairros do centro, no sul e nas duas grandes ilhas. Devido ao vento frio e a queda inevitável TemperaturaAlém da chuva existe o risco Neve Pode chegar a alturas médias, muito mais altas do que os relevos dos Apeninos do Centro-Oeste, e a altitudes mais altas em vez da Sardenha e da Sicília. Nessas regiões, quando as chuvas da Sardenha são absorvidas, o mau tempo estará conosco durante toda a noite.

Por outro lado, as áreas do norte até a Toscana permanecerão secas novamente. Aqui está oAlta pressão Continuará a afastar os perigos do frio que prevalecem noutras partes do país, contribuindo assim para manter uma calma tranquila, mas sobretudo, manter um ambiente seco e climático, agravando assim o problema da seca primitiva que afecta estes sectores. Demasiado longo.

Será também um prelúdio para um começo Nova semana Embora ainda de forma cada vez menos clara, as mesmas áreas foram sempre condicionadas pelo vento frio que insistia que deveriam ser punidas.

Algo novo está fervendo na panela. Mas daremos mais detalhes sobre isso na próxima atualização.