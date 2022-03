Paradise, Milan e Juve ficam para trás nos passos do meio-campista argentino

O mercado de câmbio nunca vai parar, com os líderes Milan e Juventus ansiosos por gols para a próxima temporada. Ambas as equipes estão no caminho do meio-campista argentino Leandro Parades, do Paris Saint-Germain. Vamos dar uma olhada nos detalhes das negociações e o que Bianconeri e Rosoneri planejam para o verão.

Objetivos de verão da Juventus no verão

O objetivo número 1 da Juventus é fortalecer o meio-campo na próxima temporada. Com Frederico Sandálias Também seguimos os passos de Leandro Parades, do Paris Saint-Germain, que continua a acompanhar a evolução da situação de Jorgenho no Chelsea. Gestão da Juventus que já comprou Denise Zakaria Durante a sessão do mercado de transferências de inverno do Borussia Mெனnchengladbach, ele quer dar a Massimiliano pelo menos dois soldados no meio-campo Felicidade.

Meio-campo da Juventus, quem fica, quem sai

O número de meio-campistas que chegam à Juventus depende do número de meio-campistas vendidos no verão. Suponha que os ‘intocáveis’ sejam apenas manuais neste momento Locatelli E Denise Zakaria. Entre ArthurAdriano Rabiot E Weston McKennie Ninguém pode mudar isso. Primeiro, ele tem um bom desempenho, joga de forma consistente e tem um bom desempenho na sala de controle. Para Rabiot, por outro lado, as vendas agora parecem certas e, se a oferta certa chegar, a administração da Juventus não hesitará nem por um momento em vendê-la. McKennie certamente não havia desmaiado antes da lesão, e espera-se que ele também tenha um futuro distante de Mol.

Operação Desfiles: Detalhes do contrato e negociações

A direção da Juventus está testando o terreno em várias frentes Jorge Do Chelsea ao Leandro Parades do PSG, essas são duas pistas quentes no momento. O meia argentino assinou contrato com o TransSolpine Club 30 de junho de 2023 E seu valor de mercado 20 milhões de euros. O ex-craque da Roma esteve muito próximo da Juventus no passado 27 anos de idade E 3 anos mais novo que Georginho. Embora o meio-campista Blues Atualmente Federico parece ser a primeira escolha de Cherubini. No entanto, não está descartado que ambos possam comparecer no Tribunal da Velha Senhora, caso em que a saída do brasileiro Arthur é quase certa.

Mercado de câmbio, saudade Jorginho: Juventus apresenta diretor azul

Milão-Juventus: Dirija-se ao Paraíso e muito mais

Juventus adiciona Renato, de Portugal, à sua lista de gols no meio-campo Sanchez, O objetivo do AC Milan por muitos meses. O médio português está atualmente lesionado e a jogar na Liga 1, em Lille. Ele tem um caráter completamente diferente de Paradise e Georginho, na verdade ele desempenha uma missão muito mais avançada e principalmente ofensiva.

Outros golos do meio-campo da Juventus para o verão

Para a função de meio-campista, Bianconeri segue outras oportunidades. Primeiro, quanto mais caro, o leite போக்பா O contrato com o Manchester United termina em 30 de junho de 2022. Para o segundo gol, foi muito caro. Sergei Milinkovic-Savic Do Lácio. Por isso G.geral Um verdadeiro leilão será desencadeado. Outro objetivo definido da mulher mais velha Nicolau Janiolo Roma, neste caso seu futuro ainda é um mistério.

Mercado de câmbio, negação Janiolo: todas as opções para o futuro da joalheria Roma

Mercado de transferências da Juventus: luta de longa distância com o Milan pelo paraíso

De acordo com os últimos rumores no mercado de câmbio, a Juventus se reunirá com embaixadores de Leandro Parades, que expira em junho de 2023, para discutir o futuro do meio-campista argentino. AC Milan está pronto para intervir nas negociações, já que Pavlo também quer o ex-Emboli Maldini. A direção rossonera considera um ótimo complemento para modificar Pennasser e Donali. Dadas as responsabilidades europeias da próxima temporada para os rossoneri, jogadores com experiência internacional como o Paredes também serão necessários. O mesmo vale para Renato Sanchez, a luta entre o diabo e a velha deve alcançar o meio-campista português.