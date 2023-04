Porém, o sucesso de um Cadimare nas eliminatórias é louvável – Sediasport.com

Uma vitória louvável para o “Boro” de Molasana, que repete mas não deixa Cadimare dos playouts (na verdade ele tem que lidar com Marolaquasanta) fecha a “temporada regular” no Grupo B do Campeonato de Promoção da Ligúria. Cadimare perdeu uma oportunidade de pênalti aos 8 minutos, quando Siguro teve um pênalti concedido a ele, mas foi contestado posteriormente. O time da casa abriu o placar minutos antes do intervalo com Rabetti, que foi enquadrado por Menini, após poste de Dessouces e bela defesa de Giuliani sobre Ambrosi. Ambrosi raspou duas vezes a trave no início do segundo tempo e Tagiasco teve um grande remate defendido de forma brilhante por Perotti. Depois durante cerca de meia hora aqui a situação inverte-se num intervalo de dois minutos, Gadamotti, primeiro empatado com um jab e o português “sete” no final do mesmo voo vertiginoso para a frente; Di Vittorio voltou um minuto depois para decidir a partida com cobrança de falta desviada.

D na foto. Desocchus

Molasana – Cadimere 1 – 2

Pontuações: 40′ Rabetti, 72′ Português, 73′ Di Vittorio.

Molasana Boro: Giuliani, Altamore, Motta (46′ Collamoria), Rabetti, Drago, Croci, Giansoltati (46′ Proso), Calcagno (63′ Garetti), Braglia (46′ Dine), Perotti, Menini. Disponível Balcarelli, Pongaluppi, Marchesini, Manca, Stilo. Todos. Respingo.

Cadimare: Tagliazco, Vigiani, Belatti, Liotta (46′ Matipedi), Siguro, Conti, Desogous (88′ Potenzana), Tomagnini, Portugueses, Ambrosi (90′ Mauro), Di Vittorio. Disponível Gudogno e Rosy. Todos. Baudone.

Árbitro: Vitale de Savona; Os assistentes são Manuela Ciuto de Novi Ligure e Mumberto Albenga.