A psiquiatra Barbara Capovani morre após ser espancada em Pisa: seu ex-paciente Gianluca Paul Cheung a matou. Ela assinou sua demissão

Pisa, o homem tinha um histórico de violência e abuso. Você pode encontrar ameaças ao médico em suas contas sociais. Após ser diagnosticado com morte cerebral, doação de órgãos foi permitida

O último vislumbre de esperança se extinguiu ontem às 17h40, quando a Universidade de Pisa e a ASL concluíram os exames médicos na condição da psiquiatra Barbara Capovani, de 55 anos, mãe de três filhos. De um ex-paciente. Um painel de especialistas iniciou o processo de investigação declarando a morte cerebral da mulher, o que foi confirmado no final da noite. Logo depois, começou a autorização para extração de órgãos. Um dia que começou às quatro da manhã terminou com a notícia de que o único suspeito do brutal ataque ao médico pisano havia sido preso.

A psiquiatra Barbara Capovani renunciou em 2019 à ala de Gianluca Paul Cheung, acusado de causar sua morte. Comunicando ao médico assistente que ele foi diagnosticado com “transtorno de personalidade narcisista, anti-social e paranoide” após uma hospitalização ordenada pelo tribunal após uma prisão. Em 4 de dezembro de 2019, o Dr. Capovani escreveu que “várias visitas” durante a hospitalização revelaram “vários sintomas pertencentes ao espectro” desses distúrbios.

Sintomas, “não consideramos capacidade de resposta ao tratamento farmacológico, porque eles são construídos na estrutura da personalidade”, mas sim “sem distúrbios do padrão de pensamento, sem eventos dispersivos, sem alterações de humor, sem elevação da ansiedade. Nível ». Segundo o Dr. Capovani, “o paciente tem plena consciência de suas próprias ações e de seu valor social negativo”.

No mesmo documento, o psiquiatra disse: “O Sr. Cheung menciona o uso diário de THC e nega o uso de outras substâncias (exames toxicológicos realizados em 27 de novembro confirmaram apenas THC na urina)”. Cheung foi hospitalizado em psiquiatria de 27 de novembro a 4 de dezembro de 2019, por ordem de um juiz para “avaliação psiquiátrica e possível tratamento”.. Mais tarde, ele foi internado e transferido para prisão domiciliar READ A última ideia é Danny Motta

Seu nome é Gianluca Paul Cheung, ele tem 35 anos, Pai chinês e mãe italiana: Sofrendo de transtornos mentais, ele vivia de seus engenhos na Torre del Lago Puccini, uma aldeia em Viareggio (Lucca). Determinado pelos investigadores como uma pessoa “extremamente perigosa”, seu registro criminal está repleto de precedentes de violência, incluindo agressão física. Ele escapou com algumas precauções. Em seus experimentos, espancou até a morte um médico de Viareggio, criou confusão na corte de Lucca e torturou um menor.

Ele se autodenominava um “xamã” que lutava contra a injustiça e tinha raiva do mundo. Nas redes sociais anunciou a criação de uma associação inexistente para proteger os utentes da saúde mental, e frequentou advogados e esquadras onde expôs rumores, inclusive os mais improváveis, contra o então primeiro-ministro Mário. Trágico. Além disso, ele alertou seus apoiadores sobre as conspirações da rainha Elizabeth da Inglaterra contra o presidente Mattarella e chamou a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, de amiga do chefe da máfia Matteo Messina Tenaro.

E, no entanto, apesar das acusações, os julgamentos continuam, três advertências (Viareggio, Lucca e Pisa) e algumas tentativas de tratamento se mostraram difíceis (após as primeiras reuniões, ele não se apresentou aos médicos ou foi hostil. Atitude), Cheung era um homem livre. Em 2019, foi tratado pelo Dr. Capovani em Pisa. Ele parecia melhorar, mas decidiu interromper o processo de tratamento E, em sua mente, ele transformou aquele médico em um inimigo. Ele pode ter questionado sua incapacidade de compreender e amar, que o homem usou como escudo perante a justiça.

Existe um relatório datado de 27 de novembro de 2019, que pode ser o motivo do ataque, no qual O Dr. Capovani define a personalidade do paciente como sofrendo de distúrbios “narcisistas, anti-sociais e paranoicos”. Mas ele também escreve que “o paciente parece estar plenamente consciente de suas próprias ações e de sua inutilidade”. Ele respondeu nas redes sociais acusando o psiquiatra de cada calúnia. E mês após mês, ano após ano, o “xamã” pensava em sua vingança, algo concreto. O ataque deve ter ocorrido na quinta-feira, um dia antes. READ Na 3ª rodada de Roland Garros, o pecador Carpales largou a pena

Segundo as investigações, o homem se apresentou na unidade psiquiátrica do Hospital Santa Serra naquele dia e pediu para falar com o Dr. Capovani. Ela não está lá, então ele decide se apresentar no dia seguinte. Quando a polícia invadiu sua casa na noite de sexta-feira, Cheung se jogou contra os policiais com spray de pimenta e depois tentou pegar uma besta carregada que mantinha debaixo da cama. Ele foi algemado e encarcerado na prisão Dom Bosco, em Pisa.

