Tiago Nacarato chegou a Nápoles no dia 29 de abril no ZTL Zurzolo Teatro ao vivo

Música – Tiago Nacarato chega a Nápoles dia 29 de abril no ZTL Zurzolo Teatro Live

É um dos novos talentos mais apreciados do momento: depois de ter ganho o prémio de paródia “International Roll of Honor” em Outubro passado, a jovem estrela da música portuguesa deu a conhecer ao público a Tosca dirigida por Diego Nagarato na Officina Pasolini de Roma. April regressou a Itália, desta vez para os três concertos da digressão relativa ao último álbum, Beato Aberto.

Após a estreia na Romênia, no sábado 29 chegará a Nápoles no ZTL Zurzolo Teatro Live e seguirá para Bari no domingo 30, onde se apresentará no Spazio 13.

Mas a passagem italiana de Nagarato não parou por aí. Em agosto, junto com seus músicos, retornará ao nosso país para alguns concertos especiais dedicados ao cantor e compositor Vinicius de Moraes, as mais belas canções brasileiras do período da bossa nova, centésimo décimo aniversário de nascimento do poeta e autor de textos nesse ano.



Entre os mais talentosos compositores e intérpretes da nova geração de músicos portugueses, o cantor e compositor lusitano conquistou a atenção internacional pelo seu estilo altamente individual, que mistura as influências das suas raízes brasileiras com a música do seu país natal, Portugal.

Graças ao timbre, técnica e uma voz melódica extraordinária, Diego Nagarato trouxe uma lufada de ar fresco ao panorama musical atual. Graças, claro, ao fato de ele ser um estranho para a música de consumo rápido. Seu estilo essencial combina elegantemente elementos da tradição e experimentos sonoros contemporâneos que proporcionam ao ouvido uma experiência auditiva única. E a facilidade com que se apresenta ao público com a sua inseparável guitarra impressiona o ouvinte com uma “pureza” tão evocativa.

Nas manchetes da música internacional em 2017, todos ainda se lembram de sua comovente interpretação vocal e violão de Vinícius de Moraes e Toquinho’s Onde Anda Você na TV portuguesa, cujo vídeo instantaneamente se tornou viral no YouTube com quase 30 milhões de visualizações.

Hoje, com trinta e poucos anos, Thiago Nagarato não é apenas uma estrela em seu país natal, mas também um dos nomes mais reconhecidos e aclamados internacionalmente com turnês na Europa e no exterior.

Depois de cativar o público com o seu primeiro álbum Lugar Comum, que incluiu dois singles de grande sucesso, A Dança e Tempo, este último um dueto com outra estrela da música portuguesa, Salvador Sobral, Thiago Nagarato lançou o seu segundo CD de obras inéditas, Beato Aberto. Um disco que cria uma ponte entre a cultura latina e africana, um toque de world music, emoções, ritmos de dança, canções com letras emotivas, nascidas de sugestões pessoais ou inspiradas em temas sociais, políticos, económicos.

Este segundo álbum é mais experimental – explica – um disco intermediário que foge um pouco do meu estilo de composição. Eu definitivamente estava tentando encontrar um novo som. Foi escrito durante a pandemia, então para mim é um álbum de transição. Certamente marca o fim de uma fase em que eu estava muito preocupado com os problemas do mundo e os meus, e uma nova fase se inicia, mais esperançosa e de coração aberto para tudo o que está por vir. E acrescenta: A minha paixão pela música é o elemento surpresa, não gosto de rotular o meu trabalho. Eu gosto de experimentar as coisas. Sinto-me um compositor experimental de origem brasileira, mas muito ligado às minhas raízes portuguesas e gosto de misturar essas culturas. Eu percebo que isso dificulta o trabalho de quem quer listar, por exemplo o mercado, de quem quer rotular as coisas.

Thiago Nagarato é um dos exímios cantores da música portuguesa. Aos dezoito anos decidiu investir na sua formação musical e matriculou-se na Escola de Música Valentin de Carvalho. Neste período surgem as primeiras oportunidades e Pedro Cardoso (Beixe de Arnados Violetta) convida-o para integrar uma banda. O retorno às raízes brasileiras ocorreu alguns anos depois, quando ingressou como cantor na Orquestra Bomba Social, projeto que reunia músicos luso-brasileiros que homenageavam clássicos da MPB e os substituíam por novas sonoridades. Com o primeiro álbum Lugar Comum lançado em outubro de 2019, atuou nos palcos de alguns dos maiores festivais do Brasil, como MEO Marés Vivas, NOS Alive ou Festival F. Em Tanza. Para Thiago Nacarado, a música só é dele e dos outros se atingir um público. Neste contexto, em plena pandemia, nasceu o projeto Casulo, no qual assumiu o papel de curador, ajudando a divulgar as obras de sete artistas na sua cidade natal, o Porto, através de sete episódios e sete concertos.

Com o lançamento do seu segundo álbum de inéditas em maio de 2022, Beato Aberto afirma-se como um dos maiores talentos que Portugal tem para oferecer, com um disco cheio de emoções, ritmos dançantes e canções que não deixam ninguém indiferente. Com um poema que se debruça sobre o quotidiano do artista e o que este observa no mundo económico e social, o “espaço” do tempo de Beato Aberto é cheio de surpresas.