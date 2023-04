Maio, muita chuva ou logo pleno verão? Nós dizemos-lhe como será o próximo mês

tendência para maio

Próximo mês Poderia pode ser marcado Uma transição definitiva entre uma temporada e outra. Como as últimas semanas foram agitadas e às vezes tempestuosas, muitos de vocês agora estão nos perguntando o que devemos esperar: “Haverá muita chuva ou será verão completo imediatamente?”.

Vamos em ordem. Primeira quinzena de maio, portanto incluída dia de trabalho, pode ser caracterizado pelo fluxo de correntes instáveis ​​do norte da Europa em direção à bacia do Mediterrâneo. Na prática, isso pode se traduzir em muitas coisas interrupções Capacidade de convocar chuva e trovoadas: Isso não significa que todos os dias serão destruídos pela chuva, como costuma acontecer nesta estação, mas sim que esses eventos durarão no máximo algumas horas e depois o sol voltará (clássico primavera instabilidade).

Para entender os detalhes de quais áreas ficarão mais expostas, é preciso esperar um pouco mais, pois (nessa hora distante) é impossível entender onde se formará o caminho de baixas pressões e perturbações.

Tenha cuidado, porém, já em direção No final da primeira década pode acontecer intercâmbio configuração e nível sinótico, graças à alta interferência de um precursor muito grande resistência africana: espaço, portanto Um primeiro prato quente com sabor de verão Na maior parte da Itália; Não excluímos a possibilidade de picos máximos acima de 25°C nas planícies do norte, nas duas grandes ilhas e nas seções do Tirreno. Como mostrado Mapa Abaixo você pode ver claramente a origem das correntes de calor que devem se estender do interior do deserto do Saara até boa parte da bacia do Mediterrâneo. Contra-tempestade africana se fortalecendo em direção à Itália durante os primeiros dez dias de maio Isso realmente existe? turno sazonal O que nos traz ao verão? Vamos ver se as próximas atualizações meteorológicas confirmam esta tendência ou trazem alguma novidade.

Como sempre lembramos, as tendências de longo prazo servem para dar uma ideia geral e abstrata de precipitação e temperatura em grande escala, portanto não devem ser entendidas como previsões meteorológicas clássicas que podem ser usadas para planejar os eventos da vida diária de alguém.