Libertação em Itália, mas o que se comemora no dia 25 de abril em Portugal?

Hoje, 25 de abril, na Itália Dia da libertação. Setenta e oito anos atrás, a resistência começou a retomar a nação ocupada por tropas nazi-fascistas. Mas esta data é celebrada não só em Itália como também noutro país europeu, Portugal. Aqui celebramos o aniversário do chamado A Revolução dos Cravos, que permitiu ao país iniciar sua transição para a democracia em 1974. Mas do que se trata?

Dia da Libertação na Itália

Este dia “aparentemente significa Um divisor de águas para a Itália: O fim da Segunda Guerra Mundial, a ocupação nazista, a era fascista, perseguições anti-semitas, bombardeios e muitas outras perdas e perdas que afetaram nossa sociedade nacional por muito tempo.

Isso foi dito pelo primeiro-ministro. Geórgia MeloneyEm carta ao Corriere della Sera para a ocasião.

O Primeiro-Ministro acompanhou o Presidente esta manhã Sérgio Mattarella Durante a celebração do 78º aniversário, o chefe de Estado depositou uma coroa de louros. Soldado desconhecido no Altare della Patria em Roma. Ao seu lado estão o presidente do Senado, Ignazio La Russa, o da Câmara, Lorenzo Fontana, e o ministro da Defesa, Crocetto.

Meloni, em sua primeira carta de 25 de abril a Corriera, esperava uma “reencontrada harmonia nacional”, ressaltando que a direita no parlamento havia declarado sua incompatibilidade com qualquer anseio de fascismo. “Mantenha-o vivo Uma lembrança de uma luta “Pela libertação da Itália do nazi-fascismo” foi o alerta de Mattarella quando se reuniu com associações militantes no Quirinale em 25 de abril para marcar o 78º aniversário.

A Revolução dos Cravos em Portugal

Como costuma acontecer em Itália, também em Portugal as ruas das principais cidades enchem-se de gente nesta data. Comícios e manifestações. O acontecimento a recordar é o mesmo, o fim da ocupação fascista nos dois países, os anos são diferentes: se os italianos recordam 1945, os portugueses celebram a Revolução dos Cravos, que lhe pôs fim. Ditadura Começou com o regime de Salazar em 1933, então dirigido por Marcelo Caetano.

Hoje, portanto, Portugal ocorre 49º aniversário O evento marcou o início da transição para a democracia. Estão previstas pelo menos quinze manifestações em Lisboa e o mecanismo de vigilância das forças policiais foi reforçado. Além do tradicional desfile pelo centro da capital à tarde e sessão solene no Parlamento, a delegação também se reuniu com o Presidente do Brasil pela manhã. lula da silva.

No entanto, a visita dividiu os grupos parlamentares e a opinião pública devido às polêmicas declarações do líder sul-americano sobre a guerra na Ucrânia e as responsabilidades dos EUA e da Europa. Em Largo do CarmoO local simbólico onde o ditador Marcello Caetano aceitou sua rendição ao exército rebelde há 49 anos finalmente planeja uma manifestação de professores, que há meses pedem aumento salarial.

A Experiência da Ditadura

Uma das mais duradouras de todo o século XX, a ditadura portuguesa teve origem num golpe militar em 1926 que, 16 anos depois, acabou com a primeira república do país. A rebelião militar foi liderada pelo general Antonio Oscar de Fragoso Carmona, que mais tarde entregou amplos poderes políticos (e financeiros). António de Oliveira Salazar.

Ele se tornou chefe do governo em 1932, pouco antes da ascensão de Hitler na Alemanha, e foi uma figura-chave nos anos seguintes.Novo estado, introduziu uma nova constituição que lhe deu plenos poderes e controle total do estado. Então, na prática, ele se inspirou em Benito Mussolini na Itália e fundador do fascismo português.

Nos anos seguintes, o principal objetivo das autoridades ditatoriais Para suprimir a dissidência políticaem todas as suas formas. Embora a ditadura de Salazar fosse ideologicamente próxima do fascismo italiano e não hostil às potências do Eixo, cedo se distanciou delas, proscrevendo movimentos fascistas e nazis em território português, bem como declarando neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial.

A morte do primeiro-ministro em 1970 (ele havia sofrido um ictus cerebral paralisante dois anos antes), porém, não marcou o fim da ditadura: ele o sucedeu. Marcelo Catano E as coisas pareciam a princípio estar indo da mesma maneira que antes. Mas entre a crise econômica e o descontentamento geral do povo, os ventos da mudança começaram a se fazer sentir.

Porque se chama Revolução dos Cravos

Precisamente da vontade de rebelar-se contra o fascismo português em 1973 Movimento das Forças Armadas com a intenção declarada de derrubarEstado Novo e estabelecer a democracia. Depois de várias tentativas falhadas, o 25 de abril de 1974 Ao grito da canção “Grândola, Vila Morena” de José Afonso – ou melhor, anunciando no rádio e na televisão que haviam tomado o controle do país – as forças rebeldes conseguiram dar um golpe de Estado. Nosso “bella ciao” nos lembra da rebelião.

O governo decidiu capitular: à noite, o general Antonio de Spinola, encarregado de negociar com o presidente Gaetano após o golpe, assinou a Lei nº 1, pela qual demitiu os líderes fascistas e decretou a dissolução da Assembleia Nacional. e Conselho de Estado. Então foi para o poder Conselho Nacional de Salvamento. Portugal recuperou a sua independência após 45 anos de governo.

O Símbolo Aquele dia histórico — que mais tarde se tornou feriado nacional — foi justamente aquele cravos vermelhos (daí o nome que ficou na história da Revolução): Segundo uma lenda local, a florista Celeste Cairo deu essas flores aos soldados reunidos na praça da capital para agradecê-los por sua libertação da ditadura; Estes, simbolicamente, decidiram inseri-lo no cano de suas armas, testemunhando que a era das armas e da violência havia acabado.