Sempre tente morar em uma casa apenas com água quente. Ou sempre água fria. Eventualmente, você estará pronto para fazer o que for preciso para obter água quente.

Isso explica o extraordinário sucesso de Fabio Facio.

Muito quente, muito frio, sempre ameno, sóbrio, pode ser enfadonho – pequeno: enfadonho, acidental: enfadonho, palavras semelhantes: o democrata cristão Fábio Fazio não aguenta a agitação. Nunca “demais”, nunca “de menos”. A soma é sempre zero. Mas o resultado na televisão é uma carreira melhor.

Best Industry, Quary Years, Em 1982, Radio Vecchia estreou em Savona, para contar sua previsão de novas e 50 rodadas e programas de TV de sucesso – Pronto, Raffaella?, Roy 1, 1983, a qualquer momento antes, em Roy 3, relança em algumas semanas, Espero que chova … – Fábio Facio, 57, e Síndrome de Benjamin Button mostram menos de um episódio a cada ano que passa, meteorologista da TV. Significa bom e mau tempo. O maestro é um produtor muito mas poderoso, de uma forma ávida por poder, “FazioFabio” determina tudo: programas, redes, intervalos de tempo, convidados e acima de tudo negócios, o programa é “pior que mau” ele é um agente normal. ‘Elenco, dinheiro e capacete.

Afinal, o showman médio é de esquerda. Pelo menos ele acredita.

Problema (para nós) e sorte (para ele) foi desenhado pela televisão italiana Fabio Fazio. À pergunta “O que você espera de um programa de horário nobre?”, Midocritas. A palavra latina “italiano” não tem o valor depreciativo da mediocridade, mas entre o melhor e o pior, significando “estar no meio termo” entre Belon e Litcetto.

O campeão absoluto da mídia é apenas metade da polêmica, ao invés de uma polêmica, ao invés de fazer perguntas para esperar por respostas – Fascio Fabio, educadamente, educadamente, seja o que for, ele sempre quis o Acordo de Cavalheiros para infotainment. O que é preciso para lutar? A regra de boa conduta é a número um: ுங்கள் Digite a ponta das casas dos italianos. Se eles perceberem que você está no quarto deles, eles vão chutar sua bunda.

Sortudo, profissional, gentil, inteligente (muito astuto) e astuto (muito astuto), Fábio Facio é o verdadeiro filho do falso sorriso e de sua própria terra – ele é um Liguriano e o Savonis perfeito. No primeiro ele tem a sabedoria, a tolerância para o desperdício (se a multa de estacionamento expirar dentro de um euro, espere no carro) e o desejo de acumulação (o verdadeiro dono da televisão, onde tudo entre Savona é seu “objeto”, o terras, os olivais, as casas valiosas, por muitos anos no violoncelo, Garagens e um pequeno guarda-roupa na Place Ventum em Paris. Este último é uma previsão para duplicação, engano e decadência Fabio Facio se apresenta ao mundo do atraente tons, diversão nos bastidores punho de ferro, se transforma em corrente ideológica Não é o caso. Ele já é muito bom em fazer Bruno Vespa. Na verdade eles não se dão bem.

50 por cento da auditoria é considerada insustentável e 100 por cento compensada pelos diretores de rede, Fabio Facio – do Lot. Fasciosus, der. Facio-Factionis, “Fraction”, como uma parte. Política – Ele colonizou as televisões das décadas de oitenta, noventa, dois mil, dois mil e dez deixando crescer no máximo uma pitada de barba, sem ao menos trocar as tiras de alcaçuz que substituiriam o vínculo. Então Ligurian disse um Barba Conua, um jóquei e Kay Stu Dua, “Do homem barbudo, a mulher deve estar segura.”

Celle é mais fiel ao vídeo do que nossa consoladora senhora em Ligor, sua igreja está mais na TV do que no Monoscópio Facio. No entanto, não é mais. Mas ele sempre será, e sempre será: a televisão local é sua, antes do famoso adversário de Berlusconi, na Odeon TV da Forsa Italia nas temporadas de 1987-1990, de Monte Carlo a La 7 – nenhum apoiador de seu principal apoiador, os democratas – por outro lado Até quatro versões do Festival de Sanremo. Isso, como uma prova da excelência de seu perfil baixo, ninguém se lembra do que ele liderou. Mas isso também não é um problema, porque as avaliações provam que ele está certo. Fabio Facio teve mais telecomunicações do que convidados no estúdio durante sua carreira.

Conversa mansa, timing importante e motivos indiretos. Aldo Grosso afirmou certa vez: “Em todos os shows que participou, ele tem afirmado sua rara capacidade de transformar as pessoas com quem se relaciona melhor.” Ele estava certo. Em detrimento de si mesmo, ele sempre deixa todo mundo bonito.

Foucault, Copeletti de Rapallo, Talking from Alasio (bom!) E Brandagujan. Prato Fabiofessional Típico: Coelho ao estilo da Ligúria.

Ele nunca brilhou por coragem. Mas sim ao Veltronismo.

O que “encontrei na TV sobre futebol”. Não há domínio jornalístico absoluto no que dizem. O que “você vai ser mesquinho”. O espetáculo conta com dez professores, trabalhando doze horas por dia, preparando cada set para mil batidas e depois fazendo perguntas com o convidado no camarim. O que Milão é sua cidade, mas Paris é sempre Paris. O que fazer se você perguntar a seus dez colegas sobre Fabio Facio, é difícil encontrar uma boa ideia. Teias prejudiciais de antemão, que nunca perde um plano: mesmo com Saviano ele conseguiu criar um boom. Se ele menciona um livro no horário nobre, no dia seguinte será um best-seller, mesmo que seja autor, mesmo que queira pequenas editoras. Ele sempre aparecerá na entrevista confessional porque ele não está entrevistando, são visões únicas, ele fala por si: se ele está enfrentando Berlusconi ou de Niro, pergunte-se de casa: agora ele vai perguntar isso … agora ele vai pergunte a ele … Indo perguntar a ele … então ele está perguntando a ele ou não? Ele nunca faria isso … boa vontade, paga na TV e muito: o que Roy nunca fez negócios tão altos na história. Seriamente inovador torna muitos projetos nacionais populares nunca vistos antes. A pior suposição não é mostrada, mas o que você tem dentro. Que saudade é mesmo política …

Ambiguidade política (ele não está desequilibrado entre os democratas e a esquerda italiana), o católico ortodoxo (fiel à alternativa honesta dos convidados: um diretor moderado de esquerda noturno, um jornalista de esquerda noturno, um escritor noturno de esquerda) , Dorian do futebol, ontem e todos os grandes da atualidade Como os Ligúrios, de Villagio a Crosa, #FabioFazio é um de nós! – Fabio Facio Se não estiver, deve estar atento.

Em estado de graça, uma babá Moretti há muito se arrependeu de sua hipocrisia melosa, como disse Che Tempo em frente ao décimo primeiro culto da TV de Sevilha de Fazio: “Diga isso a todos que vierem até você, quem é o seu mito ?! Você diz seis vezes uma semana!”

No sétimo dia, ele descansou.