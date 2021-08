Quem é o rui patricio

Rui Pedro dos Santos Patricio, também conhecido apenas por Rui Patricio, nasceu a 15 de fevereiro de 1988 em Murray. Uma estátua foi erguida em 2016 na cidade portuguesa Retrata a sua defesa decisiva em Griezmann para a conquista europeia de Portugal.

Antes de se mudar para o famoso Sporting de Lisboa, Rui Patricio iniciou a sua carreira primeiro na Creche Laria e posteriormente em Massare. Ele se juntou à primeira equipe em 2006; Joga, cresce e torna-se sócio do clube da Louisiana, assim como o recorde do clube português em exibições europeias (93).

Ele mudou sua vida em 2018, mudou-se para Wolverhampton com um contrato de cinco anos, vestindo o extraordinário No. 11 em homenagem a Carl Ikema, livrando o goleiro aposentado No. 1 de leucemia severa. Este verão ele foi para Roma por 11,5 milhões de euros, E sua nova aventura já começou bem.

As palmas das mãos são ricas: na selecção nacional orgulha-se do seu sucesso no Campeonato da Europa e na Liga das Nações, enquanto com os clubes conquistou 3 troféus portugueses, 3 Supertaças de Portugal e 1 troféu da Liga portuguesa.