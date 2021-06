Calciomercado Milan, English Sirens for Champion: Meeting with Agent

O mercado de câmbio de Milão já foi revivido de forma importante. Após a despedida de Gianluigi Donorumma e a aquisição de Mike Miknon, é importante entender o futuro dos outros campeões da equipe. Pavlo Maldini em breve definirá as atualizações de Calhanoglu e Romaknoli, mas terá que avaliar outros jogadores também. No mercado de câmbio viu a despedida do querido Rafael Liao na Premier League.

Mercado de câmbio de Milão, adeus Liao? Opções na Premier League

A despedida de Rafael Leo pode ser conferida na Bolsa de Milão. Os portugueses não tiveram um impacto significativo na temporada passada, e podem ter sacrificado o luxo para recuperar o orçamento e pensar em novas assinaturas. Paulo Maldini recebeu diversos pedidos da Premier League e pode avaliá-los em breve.

De acordo com as últimas notícias do mercado, Raphael Leo e A.C. O Milan pode se despedir. O atacante, nascido em 99, ainda é considerado um dos jogadores mais importantes do futuro, e muitos clubes da Premier League estão seguindo seus passos.

Mercado de Milão, Maldini encontra Jorge Mendes: este é o futuro de Leo

O Milan está avaliando o futuro de Rafael Lea, que pode ser um sacrifício de mercado. A.C. na cúpula na quarta-feira. O português também é mencionado em textos entre Milan e Jorge Mendes.

De acordo com relatórios de mercado em Milão, está a chegar uma oferta da Premier League aos portugueses. De acordo com La Cassetta Dello Sport, A.C. Milan o vê como um soldado básico para o futuro e não quer perdê-lo.

A última notícia é que Everton está em Milão, Rafael Leo

Everton está colocando Rafael Leo na Justiça de uma forma importante: o Milan corre o risco de perdê-lo no próximo mercado. Os portugueses são considerados por Dofis para a próxima temporada por acreditarem que ele pode mostrar todo o seu potencial na Premier League. O clube do Liverpool pode se despedir de Richardson (do ponto de vista do Real Madrid) e pensar em substituir Lião pelo Milan. Rosoneri está a pedir aos portugueses 40 milhões de euros: este negócio só pode ser feito em grandes números.

