“Palermo encontra Portugal” no concerto “Alenfado” no Teatro Agrigentos.

Visualizações de artigos: 250

Banda musical AlenfadoNasceu em 2015 por iniciativa do guitarrista Roberto Buscetta, com o objectivo de difundir o conhecimento da canção folclórica portuguesa fado.

Um grupo de seis músicos de Palermo com interesse pela música étnica ganhou fama. AlenfadoIsto significa “além do fado”, partindo do fado português, com o objectivo de propor e reorganizar não só músicas portuguesas, mas também canções populares antigas e modernas e peças recém-compostas.

Ocasionalmente o Alenfado conta com a participação de bailarinas, como Pilar Escamilla, Evelina Lo Pilate, Deborah Brancato e Gloria Ritti.

O repertório do grupo inclui, entre outras, canções de Amalia Rodríguez, “A Rainha do Fado” e de quem herda a sua herança, como Dulce Pontes e Marisa, mas também canções de Matradius e canções sicilianas escritas ou arranjadas por Alenfado. eles mesmos.

Nos últimos anos, o grupo tem assumido uma actividade concertística séria, com grande participação e apreço do público. Especificamente: Participação em II Festival Internacional de Fado “Do Mar e Dos Portos” Senigallia’s, al. Festival de Arte SolundoNa 71ª temporada de concertos Amigos da Música TrapaniNa 42ª temporada de concertos Amigos da música de Massara del Vallo No Teatro Garibaldi, Al Festival Internacional de Artes de Salina; Concertos realizados em Palermo no Auditório RAI Cecilia, Teatro Agricantus, Ritotto dello Spasimo Blue Brass, Teatro di Drummo, Teatro Contuna, Teatro Villa Filipina, Teatro Fontaro; Concertos no Teatro Comunale “Regina Margherita” em Caltanissetta, Officina Teatro LMC em Trapani, para a terceira edição em Castelvetrano Festival da LuzEm Termini Imeris, no Castelo Encantado de Sciacca, no Geossítio Argo Azzurro de Mongarbino, em Gastonazi e Valterese, a convite dos “Amigos da Música Giuseppe Mule”. Terraço exclusivoEm Campofelis de Rosella Reuniões de verão no castelo, em San Vito lo Cabo para o Festival de Música de Verão. Participou da sexta, oitava, décima e décima primeira edições Semana da Cultura de Palermo.

O grupo foi convidado do TGR Sicilia e de diversas transmissões de rádio, e os jornais Repubblica e Giornale di Sicilia publicaram artigos e entrevistas em diversas ocasiões. Um artigo mais longo sobre o grupo apareceu na edição de abril de 2021 da World Music Monthly Revista Lineatrad. Estiveram entre os 16 finalistas do prémio “Alberto Cesa” 2020 e foram o grupo mais votado para o prémio web “Voci per la Libertà” 2021.

Discografia

No dia 22 de maio de 2020 foi lançado o primeiro CD do Grupo Alenfado. passa. É composto por doze músicas em português, espanhol e siciliano, incluindo duas músicas inéditas, uma delas com letra da jornalista e autora Daniele Pillitteri.

Título português passaQuer, deliberada e significativamente, recordar a palavra siciliana passa (Também espanhol passa), evoca um passeio musical por Portugal, Espanha, América Latina e Sicília. Da atmosfera triste do fado dos bairros lisboetas, descobrimos os temas existenciais e narrativos da saudade, da distância e do exílio nos sons e outras músicas populares. Fado é triste, Meu fado meu E Quanto você vale, nazista Hans?Ou as dores e sofrimentos do amor Como você diz, Alco Contico, Que nadie sepa mi sufrir, Fadm, AlfamaUm sentimento mortal permeia todas as músicas, às vezes justaposto a sentimentos felizes e positivos, como acontece na vida real.

Tony Randazzo fez os arranjos e orquestrações originais de todas as músicas. Registrado Estúdio de Recriação Rafael Bullara participou de três faixas na bateria.

Componentes:

Francesca Ciaccio (voz)

Tony Randazzo (guitarra portuguesa, violão, arranjos)

Roberto Buscetta (guitarra clássica, backing vocals)

Fabio Barochier (baixo acústico)

Mariangela Lampazona (violino)

Angela Mirabile (Cajon, Djembé, Tarbuka, Glockenspiel)

relacionado a