Greve de hoje, quinta-feira, 7 de dezembro de 2023 em Roma: todas as informações

Greve dos transportes hoje – quinta-feira, 7 de dezembro – em Roma e no Lácio. Das 9h00 às 13h00, os operadores de Atac, Cotral, Astral e Roma Tpl da União Orsa Faisa – Cisal cruzarão os braços. O motivo da mobilização está ligado às condições de segurança em que os colaboradores da empresa atuam. Três episódios em particular: No dia 30 de outubro passado, um trabalhador foi espancado na estação Tiburtina por não dar informações sobre as condições do trânsito. Em 29 de novembro, quando deu um tapa em um verificador por pedir uma passagem em um ônibus da Linha de Ataque, e em 2 de dezembro, quando deu um soco no rosto de um motorista de cotrel no município de Castelli Romani, em Rocca di Papa –

Uma greve em Roma hoje

As viagens de autocarro, eléctrico, metro e comboio são todas até às 9h e uma mobilização que começa a partir das 13h01. “Os ataques aos trabalhadores dos transportes públicos locais continuam no completo silêncio das instituições, organizações e empresas responsáveis ​​​​- declaram em nota o secretário regional Gianluca Donati e o secretário provincial Antonio Canon da Faisa Sisal -. maquinista de trem e Rocca de In Pappa, um ataque a um maquinista cotral requer reflexão e respostas adequadas. Para romper esse véu de indiferença a um problema tão sério, Faiza Sisal de Roma e Lácio fez uma declaração. Dia de greve. Quinta-feira, dezembro 7, das 9h às 13h, Roma e os trabalhadores de todas as principais empresas TPL no Lácio estarão prontos para expressar sua raiva contra a constante violência verbal e física sofrida pelo front office”.

Eléctricos, metro e autocarros estão em risco

Para Cotral e Astral, pode haver atrasos e cancelamentos no serviço de ônibus e nos trens Metromare e Roma Viterbo. Conversa semelhante da Atac com risco de metrô, bonde e ônibus. A greve terá início às 9h e terminará às 13h, com o atendimento normalizado.