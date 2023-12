Em Salerno, 494 diplomas falsos vão a julgamento

Certificados falsos para trabalhar nas escolas, recebem substituições ou atribuições como funcionários administrativos: 494 serão julgados após a acusação ordenada pela Copa do tribunal de Valle della Lucania, há dois dias, ao final da investigação preliminar máxima. Devido ao grande número de réus, várias etapas do julgamento tiveram que ser realizadas no bunker do tribunal de Salerno. O grande volume da investigação justifica a medida: mais de 700 acusações, com muitos arguidos a totalizarem mais de 550.

Depois de um, começou o trabalho dos Carabinieri Um relatório do Escritório Regional da Escola, destaca como alguns professores, para recrutamento em 2018, apresentavam qualificações desatualizadas ou que não constavam em nenhum processo concursal. Foram encontradas cerca de 400 assinaturas falsas em vários diplomas. Na sequência de verificações específicas, foi visada uma empresa privada em San Marco di Castellabate, onde teria sido formada a maior parte desses documentos, neste caso diplomas e certificações adicionais para pessoal administrativo, por exemplo, necessários para obter uma vaga. Nas escolas públicas. Durante a audiência, o advogado da instituição afirmou que o coordenador pedagógico, o corpo docente e o pessoal administrativo foram transferidos, acrescentando que os que constavam do registo de suspeitos já não estavam ao serviço da escola. O juiz de primeira instância decidiu que 37 cargos não deveriam ser julgados, seguindo um procedimento sumário e absolvendo mais 2 réus por não haver provas sérias suficientes para condenar. No entanto, 42 chegaram a um acordo de confissão. As penas acordadas variam de 2 anos a 8 meses de prisão.

159 comparecerão perante o juiz único, enquanto 335 réus estão no colegiado. As cobranças são diferentes: Da corrupção (aproximadamente 27 capítulos) à fraude por parte de um funcionário público, à fraude agravada e à tentativa de fraude. Houve centenas de aquisições de mérito duvidoso em toda a Itália. Colaboradores externos e intermediários – segundo as denúncias – teriam definido e comprometido, por exemplo, até 4000 euros pela emissão de diploma falso. No entanto, pagaram em média 1.000 a 2.500 euros por um determinado título.

Por exemplo, um homem de 47 anos de Pagani apresentou um diploma falso, conseguiu um emprego e conseguiu um emprego alternativo numa escola. Recebe um salário de cerca de 40 mil euros. Mais tarde, com as mesmas qualificações, obteve um cargo de apoio num concurso inusitado, foi contratado e recebeu um salário de 23 mil euros pelo período em questão. Além disso, uma mulher residente em Friuli, que apresentou dois diplomas como requisitos, conseguiu um emprego como faxineira numa escola. Os diplomas – segundo as denúncias – nunca foram recebidos. Trabalhou de novembro de 2018 a junho de 2019 e depois de setembro de 2019 a junho de 2020, recebendo perda de salário. Explicou aos interrogadores que possuía uma qualificação profissional como operador de serviços de catering e também um segundo diploma. O mesmo aconteceu com um homem de 45 anos, natural de Sarno, que trabalhou durante pelo menos dois anos numa escola da província de Varese com falsas qualificações. Outros entrevistados, no entanto, conseguiram obter ensino substituto em seis ou até sete instituições no prazo de dois anos. Pelo menos 40 dos envolvidos vivem em Agro Nocerino Sarnese, seguida pelas províncias de Nápoles, Benevento e Caserta, e depois por vários municípios do norte de Itália.

Investigadores calcularam pelo menos 7 milhões e meio de euros Danos à administração pública. Os fatos aconteceram entre os anos de 2012 e 2017. Em particular, as qualificações falsas dizem principalmente respeito a graus preparatórios, diplomas de especialização polivalente e diplomas de qualificação profissional. As datas para início do julgamento – na modalidade unitária e conjunta – serão comunicadas às partes nos próximos dias. No entanto, alguns dos listados entre os suspeitos viram as suas posições retiradas dos holofotes, com os processos a serem tratados separadamente.

