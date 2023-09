Assassinato em Marsala, homem de 39 anos mata ex-companheira e tira a própria vida – Corriere.it

Ontem à noite, um homem matou a ex-companheira e cometeu suicídio em Marsala, região de Trapani. Homem, originário de Walteris Ex Marissa, de 39 anos, atirou e matou Leo, Originalmente funcionário da adega de Salemi e Massara del Vallo. A relação entre Marissa e Angelo não existe mais e os dois não moram mais juntos.

A mecânica de matar Esta tragédia ontem à tarde. Em altitude, um motorista que viaja na rodovia A29 em direção a Masara Calidello, no território de Galatafimi, ele percebe que um homem está armado e está no viaduto, segue tudo e fica atordoado e imediatamente chama a polícia. Uma delegacia permanece no local para confirmar a morte do homem Ângelo Reyna. O telefonema para a equipe móvel de Trapani foi imediato e, ao chegar ao local, os investigadores encontraram o carro de Reena, com armas dentro. A partir daqui a investigação começou a entender para que serviam. Um rápido briefing com a família e sabemos quem a pessoa deve conhecer na fazenda da família Ex-colega de quarto Marissa Leo. Mais tarde, repetidas ligações para o celular da mulher não foram atendidas. Enquanto isso, os investigadores dirigem-se à empresa entre Marsala e Mazara. Aqui foi encontrado o carro da mulher, uma busca rápida e finalmente foi encontrado o corpo sem vida de Marisa. Seu ex-parceiro a matou a tiros. Ela não tem nada para fazer. Após exame preliminar do médico legista, o corpo foi transferido para o necrotério do Cemitério de Marsala. Onde está a consternação em Salem? A vítima é bem conhecida, mas também em Marsala e WalterisLocal de nascimento do homem. O Esquadrão Voador está investigando.

Reclamação de perseguição em 2020, depois alívio Em 2020 A mulher prestou queixa por perseguição e a investigação começou. Porém, dois anos depois, em 10 de janeiro de 2022, Marissa Leo desistiu do processo, encerrando assim a ação. De acordo com a reconstrução inicial o assassino Ângelo ReynaEle supostamente conheceu e matou uma mulher no negócio da família no distrito de Farla, na fronteira de Masara e Marsala. Ele então passou por uma passagem na entrada de Castellammare del Golfo e suicidou-se com uma arma. O corpo foi encontrado pela polícia de trânsito. Marisa Leo, 39 anosTrabalhou nas caves de «Columba Bianca» onde foi responsável pelo marketing. Ele deixa uma filha de 3 anos. READ Milan, qualidade sem gols: Rossoneri aguardam Leo

Obituários do prefeito O prefeito está triste: “Nossa comunidade está chocada com o que aconteceu. Não há palavras para descrever a dor de uma tragédia sem sentido e inaceitável.administração e em toda a cidade de Salemi. Abraçamos a família em memória de uma senhora ensolarada que amava a vida. O dia do funeral será de luto em Salem: é preciso chamar a atenção para o inaceitável e intolerável fenómeno do feminicídio. Garoto Marissa…” ele escreve nas redes sociais sobre o assassinato-suicídio em Mazara del Vallo. O prefeito de Salemi, Domenico VenutiUma cidade na região de Trapani, de onde veio originalmente a vítima Marissa Leo.

–



“Estamos em uma emergência” O mundo sindical também está se mobilizando. “Estamos verdadeiramente em estado de emergência, a violência contra as mulheres dentro e fora de casa é alarmantemente prevalente nas nossas cidades. Devemos formar uma frente unida contra estes fenómenos, criar políticas adequadas para permitir que as vítimas escapem do pesadelo, apoiar o combate à violência centros e É necessária a realização de medidas preventivas intensivas através de centros de resgate e reabilitaçãoE eles agem sobre os homens”, disseram eles Leonardo La PianaSecretário Geral Cecil Palermo Trapani, e Delia altavillaCisl Palermo Trapani é responsável pela coordenação das mulheres.

Desânimo dos amigos “Você sempre foi linda e feliz. Você foi respeitada por todos e amada por todos. Você não merecia essa loucura. Sempre me lembrarei de você com seu sorriso maravilhoso. Leoluca escreve nas redes sociais, amiga de Marissa Leo, a mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro em Marsala, na região de Trapani. À medida que a notícia se espalhava, multiplicavam-se as mensagens de quem a conhecia. “Você é uma pessoa adorável”, escreve David. “Você certamente fará falta para todos que cruzaram seu caminho e tiveram a sorte de conhecê-lo.” READ Stefania Croxy, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ira M5s: 'Querem nos matar' - Política

–