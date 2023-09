A declaração de Luis Felipe está cheia de erros

eu’Al Ittihad Anunciou oficialmente a chegada desta ata Luís Felipe. Guardião Ex-Lácio Assim, ele se junta ao clube da Real SociedadArábia Saudita. Porém, na apresentação via mídia social, houve poucos Erros óbvios.

Al-Ittihad, que bagunça com Luis Felipe

No anúncio publicado em Instagram, o clube árabe decidiu destacar os anos passados ​​na Série A com a camisa da Lazio. eu’Al Ittihad Na verdade, ele compartilhou um vídeo A música do padrinho toca ao fundo Também afirma “A Itália sempre se destacou pela defesa e nada mais”. Um clichê que ele fez Deixa os fãs irritados Nas redes sociais. Além disso, no gráfico, Gialoneri escreveu: “Bem-vindo Luis Felipe”, até mesmo errando sensacionalmente o sobrenome de seu novo protetor. O bug foi corrigido posteriormente, mas a tempestade social permaneceu…