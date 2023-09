Marisa Leo foi baleada e morta pelo ex-companheiro, Angelo Reyna, que se suicidou. Em 2020 ele relatou que ela o seguiu, depois sobre o rosto

Trapani o “perdoou” durante o julgamento de perseguição, retirando a denúncia. Marsala atirou nela e a matou no campo na noite de quarta-feira. Mais tarde, ele cometeu suicídio com a mesma arma. Marisa Leo tem 39 anos, nasceu em Salemi e é responsável pelo marketing e comunicação da vinícola “Columba Bianca” de Mazara del Vallo. Seu ex-companheiro, de 42 anos, natural de Valderris, era viveirista. Ele não renunciou até o final do relacionamento, expressando raiva da mulher que o gerou. Agora, além da grande angústia de parentes e amigos, há também uma menina que ficou órfã aos quatro anos e está sob os cuidados dos avós maternos.

É quarta-feira à noite quando a peça começa. O telefonema de um motorista para o 112 dá conta de um suicídio na rodovia Mazara del Vallo-Palermo, entre os entroncamentos de Alcamo Ovest e Castellammare del Golfo. Polstrada intervém. Os policiais encontraram o Porsche Cayenne estacionado na beira da estrada. O corpo de Angelo Raina caiu do viaduto. O recuo da arma poderia tê-lo derrubado e ele caiu de uma altura de vários metros. O caso vai para os agentes do esquadrão voador de Trapani, que rapidamente descobrem sua identidade e descobrem detalhes que os horrorizam. Em 2020, Reena foi denunciada pelo ex-companheiro e acabou investigada por perseguição. A hipótese do feminicídio é convincente. Eles tentam entrar em contato com a garota. nenhuma resposta. Eles ligam para os pais da jovem de 39 anos, de quem ficam sabendo que a filha saiu com o ex-companheiro. Eles não sabiam por que ele queria conhecê-la, mas sabiam que teriam que se encontrar no berçário. A sobrinha e a filha de Marissa estão em casa. Eles correm para a empresa que o homem administra com a família no bairro de Ferla, na zona rural entre Mazara del Vallo e Marsala. Foi aqui, num prédio rural, que encontraram o corpo sem vida da pobre Marissa, atingida por pelo menos três tiros no peito. Ele está coberto de sangue. Uma autópsia esclarecerá o número exato e a trajetória dos tiros. Além disso, precisamos entender se Marina e suas ex-garotas discutiram e a situação piorou ou se o homem a abordou sorrateiramente. Ele a convence a se juntar a ele com a desculpa de conversar e atira nela à queima-roupa. Ele leu o plano de morte.

Marisa pagou sua grande generosidade com a vida. Em 2020 ela denunciou o ex-companheiro, que acabou sendo investigado por perseguição. Ela descobre suas infidelidades e vai embora sem perguntar nada. Não há questões económicas em jogo, nem interesses a defender, nem estatutos a defender. Ela queria recomeçar e voltou para a casa dos pais. O amor da filha, o carinho dos entes queridos e a paixão pelo trabalho lhe bastaram. No entanto, ele não se conformou com o fracasso do relacionamento. Ele a seguiu até o bar, saiu de sua casa e respirou em seu pescoço. Um dia ele a perseguiu em um carro na rodovia. Ele a parou perto de um posto de gasolina. Seu coração estava na garganta quando Marissa disse repetidamente que a amava e a ameaçou ao mesmo tempo. Ele estava furioso. Percebendo que estava em perigo, a mulher decidiu denunciar. Reena acabou sendo julgada. Durante o julgamento, que durou todo o ano de 2020, a mulher deu um passo atrás após reviver as etapas do seu sonho no tribunal. O pai de sua filha foi condenado. Então ele decidiu retirar a denúncia e o julgamento terminou sem culpados. O próximo passo é tentar iniciar um caminho compartilhado com o ex. Por um tempo eles foram juntos a um psicólogo. “Entre os altos e baixos”, dizem quem a conheceu, pareceu funcionar, e o homem percebeu o fim da reação emocional e dos seus deveres de pai. No passado mês de Abril, na Vinitali de Verona, Marisa esteve a trabalhar no stand “Columba Bianca”. Reena também estava lá e ajudou a cuidar da menina.

Há dois dias, o homem teve uma condenação vingativa. “Trabalhamos juntos o dia todo no escritório – conta Giuseppe Gambino, diretor da vinícola – e assim que ela saiu da adega me disse que precisava ir buscar a menina”. “Ele é uma pessoa maravilhosa – explica Lorenzo Marches, o advogado que o auxiliou na investigação criminal – feliz, ativo, apaixonado pela vida e pela filha. que ninguém pode questionar.” Três anos depois de escapar da punição, Reina retribui o grande coração de Marina com a ponta de uma arma. Agora, uma menina que cresceu sem o carinho da mãe é brutalmente assassinada por alguém que afirmava amá-la.

