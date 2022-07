Calciomercato, as últimas notícias de hoje de 11 de julho: Roma insiste em Dybala

Cimeira Bayern-Juve De Licht: Salihamidji? Em Turim

Hoje é novela luz T Aproveitando o capítulo mais esperado: novos contatos entre Bayern de Munique e Juventus estão planejados, com o diretor esportivo do alemão Hasan Salihamidzic desembarcando na Itália para finalizar o negócio. O zagueiro holandês já assinou um contrato de cinco anos no valor de 15 milhões de euros por temporada, e o Bayern pode aumentar a oferta para 80 a 90 milhões, incluindo bônus. Depois de se separar há algum tempo, a Juventus entrou na perspectiva de encontrar um substituto, com Gabriel (Arsenal) e Nikola Milenkovic, da Fiorentina, os favoritos para este último.

Roma insiste em Dybala

Novas ligações entre Roma e Paulo Dybala. O argentino tem um acordo econômico com a Inter (quatro anos 5 + 1), mas no momento o clube nerazzurri demora a deixar Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Com Dybala olhando em volta por um tempo, os dois jogadores bloquearam a entrada do ex-jogador da Juventus. A Roma escolheu o argentino – já teve encontros na primavera – como substituto de Zaniolo e está tentando convencê-lo a se mudar para os Giallorossi: um contrato no valor de 6 milhões por temporada e bônus estão prontos. Um grande jogador contratado pelo Dybala, a Roma agora acredita nisso.

O objetivo é fechar rapidamente para Inter-PSG, Skriniar

Negociações entre PSG e Inter Milan Skriniar Ficar vivo. O zagueiro optou pelo PSG – fechando um contrato de quatro anos no valor de € 8 milhões por temporada – e os dois clubes não estão muito distantes. Pepe Marotta está com pressa para concluir o negócio – e os franceses também – e depois ataca Gleeson Bremer, do Torino.

Esperando por uma prova de desculpas

Ivan Provedel Lácio quer. O goleiro do Spezia escolheu a Biancoceleste e nos últimos dias foi descoberto o acordo entre o clube da Biancoceleste e a comitiva do jogador. Spezia está de olho em Wladimiro Falcone como seu sucessor, mas o Turim está apaixonado pelo goleiro da Sampdoria. Ivan Juric já concordou em negociar, mas primeiro o Grenades deve vender Vanaja Milinkovic. Lazio para Falcone e está pronto para matá-lo na Ligúria, mas o menino quer o mesmo compromisso que Toro propõe. Com o número 1 de La Spezia – muito respeitado por ele – aguardando uma possível saída, Lodito ainda está aberto a enfrentar Provedel sem a adição de uma contraparte técnica. já formado para substituir o português MaximianoChegando a Roma nos próximos dias.

Barcelona renova Dembélé

Ousmane Dembélé Fique em Barcelona. O francês voltou ao City ontem à noite, onde assinará uma renovação até 2024 hoje. O extremo nascido em 1997 era procurado por vários clubes, mas o seu desejo de permanecer na La Liga e no clube catalão foi decisivo para as negociações.

Juve abraça Pogba novamente: "Ele está de volta conosco"



Manchester, aqui está o futuro de Cristiano Ronaldo

entre Cristiano Ronaldo E o Manchester United está completamente dilacerado: o português quer deixar o clube, o Bayern e o Chelsea estão no seu encalço. Os londrinos precisarão encontrar o sucessor de Lukaku, mas apesar da pressão da nova franquia, o técnico Thomas Tuchel não está muito confiante com a chegada do português. Lutando com a questão de Lewandowski (o polonês prefere apenas o Barcelona), o Bayern quer contratar Cristiano Ronaldo por um ano antes de encerrar sua carreira no Catar em 2023.

Nápoles, há outro caso: Politano quer sair. Conversa com Giuntoli, mas é necessária uma oferta



Barcelona, ​​​​Rabinha está chegando

Rafinha Em Barcelona, ​​acabou. O atacante do Leeds foi promovido ao Barça, com os ingleses concordando em pagar 55 milhões de libras pelo brasileiro de 25 anos. O desejo de Rafinha de jogar na Espanha, apesar da oferta de £ 65 milhões do Chelsea Nas próximas horas, o jogador deverá passar por exames médicos em Barcelona.

Lazio, médico de Romagnoli na terça-feira

o Romagnoli O dia começa oficialmente amanhã de manhã, quando o zagueiro contratado pela Lazio chegará à Clínica Piedia para passar por um exame médico. Depois disso, o ex-jogador do AC Milan assinará um contrato no valor de 2,8 milhões por temporada, com opção até 2028 com bônus até 2027. O zagueiro-torcedor está prestes a realizar o sonho de jogar pelo seu time favorito.