Laura Martins, 16 anos e já bicampeã na Liga dos Campeões Feminina

Laura Martins, do Benfica, de 16 anos, foi o centro das atenções com dois gols na qualificação para a UEFA Women’s Champions League.

O Benfica venceu o Cliftonville, da Irlanda do Norte, por 8-1, nas meias-finais da primeira jornada da Liga dos Campeões Feminina. A jovem Laura Martins esteve entre as goleadoras da partida.

O português nascido em 2006 estreou-se na Liga dos Campeões no início da segunda parte e marcou dois gols logo aos 10 minutos.

Ele marcou seu primeiro gol na principal competição europeia aos 49 minutos, com um chute de pé esquerdo dentro da pequena área. Ele então marcou seu segundo gol individual aos 55 minutos, através de Rabona, de pênalti. O gol de Lúcia Alves aos 73 minutos teve uma bela assistência de calcanhar.

Quem é Laura Martins?

Martins nasceu a 1 de Outubro de 2006 em Faro, portanto completa 17 anos dentro de um mês. Apesar de tão jovem, a avançada do Benfica já é considerada um novo fenómeno no futebol feminino português graças aos golos apontados ao Cliftonville, em Portugal.





Martins chegou ao Benfica no verão de 2020, quando tinha 14 anos. Na temporada 2020-21, apesar de ter apenas quatorze anos, jogou no time Sub-17. Na temporada seguinte jogou na seleção sub-19.

Foi convocado pela primeira vez para a Seleção Sub-17 de Portugal em 2021. Ele fez sua estreia em 19 de setembro de 2021 em uma vitória por 3 a 1 sobre a Irlanda e marcou. Ele marcou 14 gols em 26 partidas pelos sub-17 até o momento, com média de um gol a cada 85 minutos.





No início de 2023, Martins estreou-se na equipa principal pelo Benfica. Na verdade, em 15 de janeiro de 2023, ele fez sua estreia na vitória por 8 a 0 sobre o Amora no campeonato. Ele então marcou seu primeiro gol em 29 de janeiro, na vitória por 4 a 1 no Marítimo.

Depois dos primeiros jogos no campeonato na época passada, o camisola 20 estreou-se nas competições europeias e estreou-se na equipa principal do Benfica frente ao Cliftonville. Aqui estão os vídeos do gol e assistência de calcanhar de Rapona contra o clube da Irlanda do Norte.

Martina Bozzoli