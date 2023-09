Dança e flores, ‘bindi’ na testa dos líderes – notícias

Danças, guirlandas de flores, mas também o ‘bindi’ para as mulheres, um ornamento tradicional colocado entre as sobrancelhas na ponta do sexto chakra, energia reservada à primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. A Índia de Narendra Modi deu as boas-vindas aos líderes mundiais que se deslocaram a Nova Deli para o G20 com sorrisos típicos indianos e saudações emocionantes. Com a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, que não resistiu ao ritmo do tradicional Sambalpuri: Assim que desembarcou na capital indiana, ficou hipnotizada pelo ritmo do show em sua homenagem e se divertiu dançando. O Presidente estará ocupado nas mesas de trabalho durante todo o fim de semana, mas o jantar será nos corredores do Rashtrapati Bhavan, casa do Presidente Draupadi Murnu: quatrocentos convidados serão entretidos por um concerto ao vivo, no qual os melhores músicos do país, de vários tradições se apresentarão ao lado de dançarinos.

Um programa paralelo, inspirado em culturas e grãos orgânicos, continuará enquanto os chefes de estado estão ocupados em várias sessões bilaterais e plenárias da cimeira dedicadas aos temas “Uma Terra” e “Uma Família”. Companheiras de Primeiras Damas e Líderes.

Depois de visitar a Galeria Nacional de Arte Moderna, a sede da cimeira organizou um almoço para eles com um menu inteiramente à base de cereais para celebrar o Ano Internacional dos Cereais declarado pelas Nações Unidas por iniciativa da Índia. À tarde, o primeiro grupo de mulheres visitará o campus Iri-Busa do Instituto Indiano de Pesquisa Agrícola, uma fazenda experimental nos arredores de Delhi. No domingo, os líderes discutirão os detalhes finais da declaração final da cimeira, enquanto as primeiras-damas e os primeiros-cavalheiros chegarão para prestar as suas homenagens ao Memorial Rajgad dedicado a Mahatma Gandhi, uma paragem inevitável. Visita a Delhi de todas as delegações estrangeiras. O compromisso com o meio ambiente marcará novamente a cerimônia de encerramento. Antes de deixar o Centro de Congressos do Futuro, onde terá lugar a cimeira, todos os líderes políticos serão convidados a fazer um gesto muito antigo, mas que olha para o futuro: cada um plantará uma muda do seu país. Uma oliveira representa a Itália.

