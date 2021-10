Teste de braços abertos, todos os textos concordam: Richard Carey também testemunhará

“Quanto custa este processo?” – No julgamento de Palermo foi indiciado Matteo Salvini, que se dedicou justamente a admitir listas de acusações e testemunhas de defesa e a produzir documentários. “Aqui está o Tribunal Penitenciário de Palermo. O julgamento começa com esquerdistas e adeptos da imigração ilegal: quanto custa aos cidadãos italianos?”. Este é um comentário escrito por Matteo Salvini em um post no Twitter.

Ataque Jer – “Diga-me quão sério é o teste vindo de Richard Kerr Hollywood para testemunhar sobre minha maldade. Espero que seja o mais curto possível, porque ainda há coisas importantes para lidar. Lamento apenas duas coisas. É hora de me livrar dela e ir em frente. “

As demandas de segurança de Salvini – De acordo com a defesa de Salvini, a Itália não é elegível para designar um porto seguro para navios de armas abertas de ONGs. A advogada de Salvini, Giulia Pongiarno, foi obrigada a obter duas ordens de demissão, além da escolha do presidente da liga, o que, em casos como de braços abertos, excluía a habilidade italiana de Bose na tarefa. (Local de segurança) e, a propósito da incompetência italiana, as notas do Ministério das Relações Exteriores, nas quais se reiterou que a Espanha deveria estabelecer um porto seguro.

A segurança também pediu para comprar o pedido de 2019 Estabeleceu as ações a serem tomadas contra as ONGs que ignoram os sinais de um estado. Na lista de documentos solicitados pela segurança de Salvini, as notas do governo destacando a política italiana de desembarque também permitiam a necessidade de se chegar a um acordo em nível europeu sobre a distribuição de imigrantes antes de ser aprovado para pose e desembarque.

Fundador da Open Arms: “Salvar é um dever” – “Estamos aqui para receber o sinal da justiça. Este é o sentido da nossa existência.” Oscar Camps, fundador e diretor da ONG Open Arms, falou sobre o início da investigação contra Matteo Salvini. “Estamos aqui para defender o direito de proteger as pessoas”, disse ele.