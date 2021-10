Live MN-Bologna-Milan (0-2): Fim do primeiro tempo. Rosonery cínico e concreto

No final da primeira parte em Dol’ara, Rosoneri abriu 2-0 graças a golos de Lyo e da Calábria. Em um campo difícil, a equipe de Pioli foi cuidadosa e ordeira, usando o que seus adversários permitiam. O primeiro golo é o resultado de uma retirada da medalha, enquanto o segundo da Calábria é um golpe impressionante do interior para as costas inteiras. Entre os dois alvos, Soumaoro foi eliminado para DOGSO. Ladrilho pequeno no final do primeiro semestre: Problema muscular para Castilejo, entrarão os vendedores.

46Valerie apita no final do primeiro tempo.

45Donald avisou após um confronto com Arnadovic.

45Um minuto de recuperação. Problema muscular para Castilejo ouvindo em campo.

44Bom remate de Palo-Toure na esquerda, após De Sylvester: cruzamento do Senegal fácil de ler para Skoropsky.

41Com a boa movimentação do Milan entre Castilejo, Leão e Calábria, os portugueses prestaram o primeiro serviço completo na região: David controla e remata, mas o resultado é inverso.

39Posse de longa data do Milan, dois gols e guiada por um homem.

34 ‘GGGGOOOLLLLLL DE AC MILAN !! David Calabria com um quebra-cabeça duplo !!! Paulo-Touri, Cruz do lado esquerdo de Skorubsky Smanasia: A bola chega a Castilejo, ele chuta para a direita, é rejeitado. Calabria vem do limite da área e arromba a porta com um tiro muito forte !! 0-2 em Dol’ara.

33Tatarzanu Arnadovic espera a saída e bloqueia a bola, permitindo que o atacante do Bologna vá abertamente para um manifestante como irracional: advertido.

31O Bologna tenta novamente com cruzamentos: o título de Arnadovich acertou em cheio.

28Swanburgh remove Benesar do meio-campo e inicia o contra-ataque com um passe perigoso para Hickey, que controla mal as costas e chuta ainda pior em boa posição.

26O Castillojo Bowl vai para a Eslovênia novamente no meio para o Palo-Turi na área: primeiro Leo e depois Ibra não conseguiram encontrar o resultado da vitória.

24A Calábria descobriu o Ibra na região, criando um banco para o Grunich, não um banco sueco líder. Tudo parou na posição de impedimento de Slotan

22Ibra tenta chutar de pênalti, mas a bola é desviada pelo bloqueio. Uma oportunidade bem aproveitada.

20Vermelho para Samaro que interrompe a área crônica no início da teia. Bologna 10. Este é DOGSO para árbitro e VAR.

15 ‘GGGOOOLLLLL DE AC MILAN !!! RAFA LEAO de novo !! Palo-Toure recupera uma bola soberba no meio-campo, servindo para Ibrahimovic, que sopra Leo fundo. Os portugueses entram na área e atiram forte em ângulo fechado: desvio de Medellín e rebatida de Scoropsky! 0-1 em Dol’ara.

14Castillejo olha para o corte de Leo e faz um bom arremesso. Os portugueses saíram de Skorubsky nessa área, mas não conseguiram encontrar a finalização da vitória num ângulo apertado.

13‘Perigo! Pontapé de canto para Bologna, buracos de saída de Tatarzanu e Arnadovic falhou um gol em branco. Muito ocasional para anfitriões.

9Tiro livre do Trocar para o Milan: cruzamento de Donald, porém, falhado por qualquer um na grande área.

6Com altas pressões atingindo o Bolonha, o Milan está lutando para sair. O Hickey tenta à distância e o tatarense bloqueia em duas etapas.

3Atravesse por Hickey de Trocar, Domori se move para a direita. A bola vai para Soriano que tentou o chute: até a parede. Bolonha está ansiosa pela primeira vez.

2 ‘ Léo tenta apanhar a caçapa para Polo-Tour na esquerda, senegalês não se refere a Rafa: chute de gol para o Bologna.

1 ‘ O Milan começa imediatamente o ataque. Movendo-se da direita para a esquerda: A bola tropeça para Leo enquanto ele tenta chegar ao cruzamento. Nada feito.

1 ‘ Um olho para o cronômetro e, em seguida, o apito inicial do Sr. Valerie, vamos começar! A primeira bola da partida para o Milan.

– As duas equipes entram em campo. Camisa vermelha e azul para os donos da casa, kit branco para o Milan.

O Milan enfrentará o Bologna de Cincinnati Mikhajlovic em uma partida válida pela nona partida. Pioli nunca pediu ou ofereceu um álibi, e isso se aplica a uma partida e uma partida contra o difícil Bologna. Sladen Ibrahimovic retorna a campo desde o primeiro minuto após 167 dias, quando a equipe encontra o seu campeão.

Padrões

Bolonha (3-4-2-1): Skoropsky; Samaro, Medalha, Theat; De Sylvester, Dominguez, Swanberg, Hickey; Soriano, Barrow, Arnadovic. Disponível: Party, Orsolini, Sanson, Skow Olson, Emboy, Kingsley, Pinks, Santander, Van Hujdong, Carbo, Dijks, Vigneto. Tudo. Mihajlovic

Milão (4-2-3-1): டாடருசனு; Calabria, Domori, Khajer, Palo-Tour; Pennasser, Donali; Castillejo, Chronic, Leo; Ibrahimovic. Disponível: Jandal, Mirande, Candy, Kalulu, Kabia, Romaknoli, Bagayoko, Salemakers, Malini, Groot. Tudo.: Bioli.