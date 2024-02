Quando um canteiro de obras de um supermercado desaba em Florença, dois trabalhadores são imigrantes ilegais: quem são eles?

Dois dos cinco trabalhadores que morreram no local do massacre não cumpriram as suas autorizações de residência: esta é uma das hipóteses utilizadas pelo Ministério Público de Florença, que abriu um caso de homicídios múltiplos e negligência. Declínio. Nas próximas horas, ele providenciará o exame post mortem dos quatro corpos encontrados até o momento e fornecerá pareceres periciais sobre a qualidade dos materiais utilizados, a começar pelo concreto armado dos pilares e vigas pré-moldadas, e sua execução. funciona. Até hoje não há explicação para o colapso repentino do poste de energia que destruiu quatro andares já construídos, possivelmente devido ao desabamento do poste.

Canteiro de obras em colapso em Florença, chamada dramática para 112: “Socorro, tudo desabou”

Palazzolo sull'Oglio é uma cidade da província de Brescia, a 300 quilômetros de Florença. Todas as segundas-feiras, um grupo de trabalhadores da construção civil norte-africanos conduzia durante mais de três horas de carro até ao local da construção onde morreram. “Todas as sextas-feiras à noite eles voltavam para casa – conta um amigo, Laghlimi Javad, dono de um açougue em Palazzolo – e dois dias depois iam para Florença. país de origem. A esposa de Tawfiq no Marrocos também tem 6 e 8 anos. Há dois filhos. Em vez disso, Muhammad enviou dinheiro para sua mãe. Para mim, eles são dois irmãos.” Taoufik, Taoufik Haidar, 45 anos, trabalhador que viveu em Perugia no passado e depois se mudou para a região de Brescia. Mohamed é Mohamed El Ferhaneh, de 24 anos, que apresentou há dois anos um pedido de proteção internacional à sede da polícia de Brescia, que foi rejeitado de acordo com conclusões preliminares. Mohamed Tougabri, 54 anos, de origem tunisina, e Bousekhri Rahimi, 56 anos, de origem marroquina, deixaram Palazzolo com eles. Os quatro morreram quando o canteiro de obras do supermercado Eselunga desabou, na manhã desta sexta-feira. Mas embora os corpos dos três primeiros já tenham sido recuperados (juntamente com o do italiano Luigi Coglite, de 60 anos, cujo corpo foi encontrado primeiro), a busca por Rahimi, que foi para Palazzolo há dois meses, continua em curso. Claro. Os bombeiros vasculham os escombros dia e noite. Entre os pontos a esclarecer está a hipótese de que os dois trabalhadores do Palazzolo sul Oglio – El Ferhan e Rahimi – não estão autorizados a permanecer no nosso território. Se tudo isso se confirmar, será um assunto profundo para o Ministério Público sobre a regulamentação dos trabalhadores empregados pelas empresas que atuam nos canteiros de obras, juntamente com uma rede de subempreiteiros – mais de trinta empresas envolvidas nas obras. Isso tornou aquele canteiro de obras muito diversificado. A operação compartilhada da empresa contratualmente dependente é Edelici Pavesi (AP), Pive del Cairo (Pavia). Em comunicado ontem, a empresa explicou: “Esta é uma grande tragédia e estamos impressionados com surpresa e condolências. lançar luz sobre este acidente dramático.” Em 10 de fevereiro de 2023, três trabalhadores ficaram feridos quando uma laje desabou no estacionamento de um novo supermercado em construção em San Benigno, Gênova, três meses depois outro trabalhador ficou ferido quando um portão desabou. Mesmo nesse duplo episódio – como em Florença – a empresa cliente e a empresa contratante foram Villada Spa e Ape (Atividades de Construção de Pavia), respetivamente.

Os bombeiros trabalham incansavelmente para encontrar o último corpo de Maritti. “Nem paramos à noite – explica Luca Cari, gerente de comunicações – as ruínas são enormes, o trabalho é muito cansativo, trabalhamos com muitos guindastes para levantar e proteger as enormes vigas que estão ali. aconteceu o desabamento, os operários estavam despejando concreto novo. , caiu de cima para o chão, mas ontem de manhã já solidificou. Então caminhamos sobre esse concreto, o que é uma dificuldade adicional. Marisa Cesário, comandante do Corpo de Bombeiros de Florença, acrescenta: “As operações são lentas porque o cenário é muito instável.” Um grande feixe foi removido à tarde.

a dor

Entretanto, Laghlimi Jaouad diz a Palazzolo: “Na minha loja começámos a angariar fundos para as vítimas de Florença que eram nossos irmãos. Abruzzo, morador da província de Livorno, falecido em uma obra via Maritti, escreveu uma história no Facebook para lembrá-lo. Postou: “Agora me diga com quem vou rir. ? Quem vai me dar aquele seu grande abraço? Sinto sua falta como o vento”. Muitos familiares das vítimas no Norte da África vieram do norte, alguns encontraram o prefeito de Florença, Dario Nardella, que às 15 horas, junto com muitos cidadãos comuns, observou um minuto de silêncio no Piazza della Signoria. O governador da Toscana, Eugenio Gianni, repetiu: “Há muita raiva, mas acima de tudo, há uma grande vontade de não olhar para as condições do nosso território, o que de alguma forma dá a ideia de ​má gestão dos canteiros de obras.”

