Acidente grave na estrada estadual que leva à área metropolitana de Quartz Sand ‘Elena Coclear. Número de mortos e outra pessoa em estado crítico. Conduzido por um homem de 35 anos, o Alpha 147 Nuova Orientale conduziu o Sarta na direção errada e colidiu de frente com o Fiat Punto. O motorista do 147 morreu instantaneamente no ataque, enquanto o passageiro do Punto ficou gravemente ferido e levado para o Hospital Brochu em Cochlear com uma marca vermelha.

Contra o tráfego na rodovia, depois na frente

Não está claro quantos quilômetros 147 percorreram na direção errada: houve vários relatos de outros motoristas que escaparam do veículo. O Radiomobile Carabinieri de Quard Sand’Elina, com bombeiros e 118 ambulâncias, chegou ao local e está trabalhando para reconstruir a dinâmica exata do acidente. O tráfego na área está passando por uma recessão severa.

Dois jovens morreram em Kunio

Acidente de viação dramático na província da Guiné na noite de sábado. Dois jovens morreram e três ficaram feridos, dois gravemente. Eles estavam viajando em um Mercedes branco que saiu da estrada pela 8ª Estrada Provincial em Valle Verda em Prosciutto. Devido à investigação de Carabinieri, o carro voou cerca de trinta metros e acabou no leito do riacho Varada. Os bombeiros têm uma política de incêndio no motor. 118 estava naquele lugar também. Para dois jovens com mais de 20 anos, 118 profissionais de saúde não puderam deixar de confirmar suas mortes. Os outros dois jovens foram transferidos para o Hospital Kunio no marco vermelho; A única mulher no carro menos sério, Savigliano, foi internada no hospital com um código amarelo.