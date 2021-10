Mercado de câmbio de Willer e Juventus, novo alvo para Allegri Median

Allegri endossou um ataque a um jovem meio-campista que joga na Série A. Ele é o meio-campista de confiança do Roma Villar.

Conforme anunciado em Courier Dello SportO técnico da Roma, José Mourinho, descartou 5 jogadores após a derrota de ontem por 6-1 para o Bodo Klimt. O motivo de tudo isso é seu desempenho ruim. Entre eles está o meio-campista espanhol Villar, que já está associado à Juventus. Hoje é um target muito acessível devido ao mal-estar do treinador português. Ele é um dos melhores jovens jogadores da equipe Kylarosi, no entanto, lutando para lhe dar o lugar que era esperado. Com Fonseka há um ano, ele jogou muito.

Willer, o jogador de futebol quer

Eis as palavras do treinador português: “Se posso jogar sempre com os mesmos jogadores, vou jogar. Porém, este é um grande risco, existe uma grande diferença de qualidade entre uma equipa de jogadores e outra, decidi era certo fazer essas mudanças neste ponto.” Juventus e Milan estão no caminho do Villarreal e podem pensar em uma nova oferta a ser feita em janeiro. No entanto, após as últimas corridas e as palavras de Mourinho, pode ter um preço reduzido, por esta razão ambas as equipes da Série A podem tentar obtê-lo por cerca de 10 milhões de euros.