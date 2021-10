O furacão Mediterrâneo está se dirigindo para Catânia, com uma forte onda de mau tempo chegando

“No sul varia no sábado e choverá de vez em quando. 3bmeteo.com Eto’o Ferrara avisa – “Entre domingo e terça-feira, um furacão no Mediterrâneo atingirá o mar da Sicília e depois o mar Jônico, causando mau tempo em grande parte do sul da Itália”. Chuva e tempestades, mesmo com forte intensidade, podem afetar toda a Calábria e Sicília: nas encostas Jônicas, Siracusa, Catânia, Messina e, portanto, Reggio, Locride, Catanzaro e Crotone, especialmente 100-150 mm de chuva. Todos estes, junto com as tempestades Cyroco e Levante, estão presentes ao longo das costas das tempestades locais e altas a velocidades de 80-90 km / h no Jônico. Não estão excluídas enchentes e críticas hidrológicas locais, bem como danos às áreas costeiras pelos oceanos ”.

O tempo piora depois do fim de semana

“Ainda há instabilidade com alguns contratempos espalhados nas regiões centrais no sábado – Ferrara D continua 3bmeteo.com – Domingo será um dia quase seco, exceto pelas chuvas na Sardenha, ainda intensas na parte sudeste da ilha. Entre segundas e terças-feiras, afetará também o centro de perturbação ligado ao vórtice mediterrâneo, e vai chover, especialmente nos lados do Adriático e do Logio. Mesmo aqui sopra um vento forte entre a alfazema e a grega.

“O norte da Itália, por outro lado, estará seco, pelo menos até terça-feira, embora às vezes prevaleça o tempo escuro no Vale do Bo. Emilia Romagna será uma exceção. Choverá no sábado e na terça-feira.“, Eles terminam de 3bmeteo.com.