O antigo treinador da Roma portuguesa esteve muito perto de assinar pelo Tottenham no verão. Fabio Paratici o tinha junto como um dos principais objetivos do banco Para o Rhino Wilderness. Acabou por ser um obstáculo para os dois e o banco foi para Nuno Espírito Santo. Outro dirá de um português. A verdade é que o bom Palo Fonseka finalmente ficou sem banco no verão.

Segundo o Telegraph, Paulo Fonseka já teve reunião com a administração e a coproprietária Amanda Stavley teria ficado positivamente impressionada com a entrevista. Porém, o treinador português teria demorado algum tempo a avaliar todas as propostas recebidas e a tomar a melhor decisão. De acordo com alguns rumores, o Newcastle será dono do Fonseka por 7 milhões de libras por temporada. O ex-técnico da Roma, apesar de ter muito dinheiro em jogo, quer refletir mais, pois não está confiante em enfrentar a atual temporada.