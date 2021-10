Nápoles, o recém-eleito Conselho Manfredi: uma mistura de tecnocratas e políticos. Há também o ex-vereador de centro-direita Eto’o Cocenza

Os democratas Theresa Armado e Paulo Mankuzo, Luca Tropanes e Emanuela Fernandez, editor-chefe do Movimento 5 Estrelas Mia Philippon Vice-prefeito. Estes são os nomes da igreja que eles começaram Catano Manfredi Por sua aventura Município de Napoles, Um conselho será emitido amanhã Angevino Masculino E equilibra as eleições escolhidas pelo novo prefeito Philippon, E as das partes.

Philippon, vice-prefeito está chegando Palácio San Giacomo Ela está pronta para ver a geração mais jovem da cidade e ela está bem ciente de sua experiência Editor chefe Duas das escolas secundárias mais importantes da cidade: a genovesa, no centro histórico, e a Channasaro, o ponto de ensino de Vomero. O prefeito escolheu segurar Muitos pronomes Chave: cultura, porto, Pnrr, finanças europeias e integração regional, projectos chave, pessoal, organização, descentralização, digitalização e inovação. Foi selecionado um técnico ponderado para fazer o orçamento, o que é uma coisa muito difícil para um município Três bilhões de vermelhos: Nesta cadeira ele vai Pierre Paulo Barretta Conte entra para o conselho como especialista técnico, apesar de passar sua carreira política no Partido Democrata, o ex-secretário de Estado adjunto para a Economia. Dem coloca dois avaliadores: Arma teresa, Ex-vereador regional e ex-senador de Pasolino, que cuidará das atividades de turismo e manufatura, por ex. Palo Mankuzo, Líder democrata e magistrado aposentado seguirá o meio ambiente e o oceano.

Em movimento cinco estrelas Ferrande, Advogado, nomeado Regional em 2020 Havia um departamento de movimento e esportes e igualdade de oportunidades. TrophanesConselheira para a Política Social, ao invés, foi a primeira pessoa a adotar uma criança com síndrome de Down na Itália e sempre esteve envolvida em questões sociais com várias associações. A lista inclui o tão esperado ex-comissário da cidade Antonio de Isu, Polícia Municipal e Conselheiro Jurídico, e Edward Cosenza, Líder da linha de engenheiros de Nápoles assumindo infraestrutura e mobilidade. Já era vereador de obras públicas do conselho regional de centro-direita que chefiava Stefano Caldero. Do Conselho de Governadores Por lucas Ele está vindo Sierra Marciani, Que foi vereador durante todo o primeiro mandato, agora está se mudando para o município para cuidar das políticas de juventude e trabalho, ao mesmo tempo em que vai saúde e verde Vincenzo santacada, Presidente da Ordem dos Farmacêuticos. Outro técnico – autor de Federico II – Laura Leotto, Lidando com o planejamento urbano.