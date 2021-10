Se eu pudesse jogar sempre com as mesmas pessoas, eu jogaria

José Mourinho foi o responsável pela desastrosa transferência feita pela Roma para o Bodo / Klimt na liga da conferência, mas manda uma mensagem ao clube: “Se pudesse jogar sempre com os mesmos jogadores, o faria. No entanto, há uma grande diferença de qualidade entre uma equipe de jogadores e outra. ”Nesse ponto, decidi que era certo fazer essas mudanças.

Jose Ma Rhino Ele foi o responsável pela derrota da Roma por 6-1 em casa Photo / Klimt. O desempenho catastrófico da equipe do Capitol, que está na terceira rodada Grupo c Perdeu seu primeiro jogo em Conference League 2021-2022. Isto Algo especial Para microfones O céu Giallorossi disse sobre o desempenho decepcionante da equipe: “A responsabilidade é minha. Fiz isso com bom senso, com um espírito dobre, para dar muitas oportunidades às pessoas que trabalham duro, mas não para jogar muito, sempre para dar aos jogadores uma chance de relaxar. Decidimos relaxar muito. Um, o último é de qualidade superior.

O treinador português enviou uma mensagem precisa ao clube abordando a qualidade da equipa Giorloci: “Se eu pudesse jogar sempre com os mesmos jogadores, eu jogaria. É um grande risco, há uma grande diferença de qualidade entre uma equipe e outra. Decidi que é certo fazer isso neste momento. Essas mudanças. Eu esperava outra resposta . A responsabilidade é minha. “

No domingo, a Roma enfrenta o Napoli em casa, e quando questionado se esta derrota deixará alguma lesão, ele responde: “Conversei com os jogadores, fui honesto com eles, procuro falar com os jogadores que são empáticos e amigáveis ​​com a minha família. Nunca escondo o fato de que somos uma equipe com muitas limitações, uma são os 12-13 jogadores os outros

Segundo a Opta, esta é a primeira vez que uma equipa de Mourinho sofreu seis golos num único jogo e terminou na 1008ª posição como treinador português. O treinador português falou sobre o incidente da seguinte forma: “Sofremos uma derrota histórica. É a primeira vez na minha vida que sofri 6 golos? Não é tanto para mim como para os rapazes. Se o clube me pedir uma explicação? Vou dar uma explicação casual.