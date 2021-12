CR7 é o rei das redes sociais de 2021. E um dos treinadores é dominado por um italiano …

A vingança de Cristo. Se Ballon d’Or escapar e cair nas mãos de Leo Messi, Ronaldo estará na palma da mão do jogador de futebol mais seguido / querido nas redes sociais. Por outro lado, em 2021 como nos anos anteriores. A perseguir neste ranking fica por conta do Psg Flea, o terceiro Neymar a fechar a plataforma. É o que surge do acompanhamento anual do Futebol 2021 da DocWalker (líder internacional em inteligência social e do consumidor), que monitoriza e mede diariamente todos os desportos em termos de presença e contactos nas redes sociais.

Treinadores

–

Mas se não houver novidades para os jogadores, a primeira vez de Ronaldo será muito firme por muitos anos e, segundo os treinadores, a Itália vem com uma grande promessa para Balonara. Na verdade, Dockwalker Studies, de Carlo Ancelotti no Real Madrid hoje, é o treinador mais seguido nas redes sociais até 2021, com mais de 20 milhões de contatos em todo o mundo, 5,6 milhões no Facebook, 12,8 milhões no Instagram e 1,9 milhões no Twitter. Em segundo lugar está outro treinador italiano, Andrea Birlo, que, apesar de não ter uma equipa, recolhe 10 milhões de contactos (incluindo 2 no Facebook, 7,8 no Instagram e 354 no Twitter). Em terceiro lugar está Antonio Conte, que atualmente comanda o Tottenham, com um total de 7,5 milhões de contatos, cobrindo todas as plataformas tricolor.