(Foto cortesia de Umas Lowell) O ex-embaixador de Portugal nos Estados Unidos, que serviu no governo do presidente Barack Obama, apresentou um programa gratuito para o público explorando as relações entre os EUA e Portugal.

Victoria Elassievich

Autor do Conector

Em 25 de março, Umas Lowell organizou um webinar sobre zoom no qual o ex-embaixador dos Estados Unidos em Portugal, Robert A. Sherman deu uma palestra pública gratuita sobre as relações entre os Estados Unidos e Portugal e sua importância no mundo de hoje.

Frank Sousa, diretor do SAP Center for Portuguese Studies em Yumas Lowell e professor de português de línguas e cultura mundial, disse que Portugal e os Estados Unidos têm uma ligação muito forte desde o início.

“Portugal foi um dos primeiros países a reconhecer a independência americana em 1776”, disse ele.

De facto, após a assinatura da Declaração da Independência, os pais fundadores festejaram com vinho da ilha portuguesa da Madeira. Este comércio é importante.

“Esses detalhes dizem muito sobre a relação entre os dois países”, disse ele.

Indo mais longe na história, os Estados Unidos estabeleceram uma base militar nos Açores, uma ilha portuguesa no meio do Oceano Atlântico. A base ainda está totalmente funcional hoje.

Durante o webinar, o ex-embaixador Sherman falou sobre sua carreira e como se interessou pela diplomacia.

“Isso não é algo que planejei fazer”, disse Sherman. Ele começou sua carreira como advogado. “Mas eu queria estar aberto a todos os tipos de oportunidades, não me concentrar apenas em uma direção, não esquecer outras oportunidades.”

Com apenas três a quatro anos para a transferência de diplomatas, Sherman queria garantir que o pequeno país tivesse um impacto positivo em Portugal enquanto ocupasse este cargo.

“Eu me vi não apenas como um embaixador em Lisboa, mas também como um embaixador em Portugal”, disse Sherman.

Ele serviu como embaixador no governo Obama de 2014 a 2017. De acordo com um comunicado à imprensa do Umas Lowell, um dos principais objetivos de Sherman é “encorajar o investimento bilateral”. Sherman ajudou investidores e empreendedores portugueses a expandir seus negócios nos EUA para trabalhar com empreendedores e inovadores portugueses, disse ele.

Os Estados Unidos e Portugal compartilham uma série de questões e interesses comuns que funcionam em conjunto. Isso inclui a segurança nacional, os militares (como a Força Aérea e a Marinha), a segurança cibernética, o papel da OTAN e o futuro das epidemias no mundo internacional.

“No grande esquema das coisas, Portugal tem excelentes relações com os Estados Unidos e vai melhorar com a nova administração”, disse.