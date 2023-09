O que um bolo de casamento de 12 metros de altura faz em um jardim inglês?

Pode parecer falso, como um bolo de poliestireno coberto com chocolate plástico. Em vez disso, o que você encontrará no parque de Waddeston Manor, em Buckinghamshire, sudeste da Inglaterra, é um pavilhão de esculturas de cerâmica de 12 metros de altura em forma de bolo de casamento.

É uma importante nova encomenda da renomada artista portuguesa Joana Vasconcelos para a Fundação Rothschild, uma continuação lúdica dos edifícios e paisagens da propriedade Waddeston, incluindo uma fazenda leiteira ornamentada e um grande aviário dourado em estilo rococó.

Parte escultura, parte loucura arquitetônica, a impressionante estrutura em camadas em forma de bolo é uma celebração de amor, celebração e alegria. Inspirado nos vibrantes edifícios barrocos e nas tradições decorativas da cerâmica de Lisboa, onde Vasconcelos vive e trabalha, é decorado com milhares de azulejos cerâmicos, esmaltados em rosa pálido, verde e azul, todos de produção tradicional portuguesa.

Este bolo de casamento especial pode ser visto como um museu – Até 26 de outubro – ou use como pano de fundo para casamentos, eventos e sessões fotográficas. E porque é quase impossível encontrar algo assim: os hóspedes podem babar entre anjos de porcelana e estátuas de golfinhos, admirar colunas azuis claras em meio a paredes douradas e lanças rosa penduradas no teto como gotas de chocolate. Os andares são interligados por uma escada em espiral amanteigada, e os noivos podem sair para o pequeno terraço no topo e fazer uma pose como os enfeites humanos de seu bolo de casamento.

“Eu queria que as pessoas tivessem três abordagens diferentes para a escultura”, comentou o arquiteto. “Olhar de fora, admirar o entorno em diferentes níveis ou varandas, subir e finalmente finalizar a obra com a presença deles”. Eu diria que essas fotos são suficientes para entender que ela conseguiu.

Crédito da foto: Waddesdon