É assim que a influência portuguesa como alternativa

Conforme relatado por Milão Notícias esta manhã, Rafael Leão Ele fez uma parte inicial do trabalho com a equipe e depois outra parte de treinamento personalizado. Agora temos que entender qual é a decisão da comissão técnica e do técnico em utilizá-lo na partida contra ele Atlanta. A convocação pode vir, então o É provável que ele assuma o comando durante o torneio. Mas e a contribuição do Rafa vinda do banco? Analisamos suas temporadas no Milan em 2020/21, Porque ele não foi titular regular dos rossoneri na partida anterior.

Na temporada 2020/21, Português Ele foi transferido em 8 jogos. Nestes casos ele apenas trouxe Uma assistência e um alvo. A ajuda é Ele entrou O Milan venceu a partida contra o Torino por 7-0. quando Gol na vitória por 1 a 3 sobre o Parma. E então vamos para o campeonato 2021/22, Onde Leo assume o comando apenas 3 vezes. A taxa aqui é muito alta, de fato Ele marca um gol e uma assistência e faz isso de forma decisiva. alvo 3-1 contra a Roma E Assistência 3-2 contra o Verona. O Jogos do ano passado Ele saiu do banco Eram 7, Mas ele marcou Apenas um gol foi marcado na vitória do Milan por 4 a 1 sobre o Monza. relatórios “Editorial Fantasia”.

Este ano dela A existência começa de fora sou eu Dois E em ambos os casos Ele não marcou nem deu assistência. Os homens de Beoli conseguiram vencer as duas partidas. basicamente O número 10 é bastante ineficaz quando não inicia o jogo desde o início.