Área branca de segunda-feira, Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia, Buglia e Trento. Interrompa o toque de recolher, mas a máscara está colocada

Uma península finalmente está em prática Bianca. Os italianos vão acordar a partir de segunda-feira, 14 de junho. Isso porque as outras 6 regiões estão entrando oficialmente na faixa de menor risco, segundo despacho do ministro Roberto Speranza, previsto para hoje. Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Buglia e a Região Autônoma de Trento despediram-se Toque de recolher A partir de 31 de maio a banda – e Lucoria, Veneto, Umbria e Abruzzo – estará em branco a partir de 7 de junho – Sardenha, Friuli, Venezia, Giulia e Molise.

Ou seja, segunda-feira é um passo fundamental para um recomeço do país, pois pela primeira vez desde a introdução do sistema de cores, a maior parte das regiões italianas estarão na faixa de menor risco. Porém, para que isso realmente aconteça, a ordem de Hope – que terá que esperar – é uma avaliação rotineira dos dados de monitoramento semanal da sala de controle do Ministério da Saúde que ocorrerá hoje. Em qualquer caso, deve haver surpresas. Na verdade, os dados das áreas de foco confirmam a tendência que começou há duas semanas. Sim, a entrada na zona branca é obtida registrando-se menos de 50 novos casos por 100 mil pessoas durante 21 dias consecutivos, e com base nos últimos dados disponíveis (que serão atualizados hoje) não parece haver muita dúvida: 23 novos casos por lakh residentes na Lazio esta semana, Lombardi 22, Piemonte registrou 25, Emilia-Romagna 23, Trento 26 províncias e Buglia 23 casos.





Números absolutamente positivos foram confirmados pela observação independente de Kimbe. De facto, a Fundação, no seu relatório semanal, atesta uma nova redução do número de casos diagnosticados nos últimos 7 dias (-31,8%) e óbitos (-34,9%), mas graças aos idosos e debilitados, ainda dispensa de hospitais. A ocupação dos leitos do governo em todo o país agora é de 8% na área médica e de terapia intensiva.

Apesar destes números, para ter confiança no mecanismo de três semanas que permite entrar na Zona Branca, terão de esperar mais uma semana nas províncias de Toscana Amarela, Março, Campânia, Basilicata, Calábria, Sicília e Bolzano. No entanto, mesmo para eles, a contagem regressiva está correndo rápido e, surpreendentemente, eles estarão vazios a partir de 21 de junho. Ao fazê-lo, o Valle de Asta ficará apenas na zona amarela e, em vez disso, terá que esperar até 28 de junho para ficar vago, deixando de lado as restrições mais recentes.

Regras

De fato, na área branca, muitas das medidas anti-infecciosas introduzidas nos últimos meses não são mais válidas, embora regras básicas como espaçamento e mascaramento ainda existam. Em primeiro lugar, não há necessidade de respeitar a ordem do toque de recolher. O limite de viagem por hora não existirá mais. O mesmo se aplica às restrições de viagem de amigos e parentes. Além disso, festas privadas são permitidas na Zona Branca, recepções de casamento (autorizadas em toda a Itália a partir de 15 de junho), spas e bandejas internas são reabertas e todas as restrições discutidas sobre restaurantes ao ar livre são removidas (dentro, há 6 limites até 21 de junho, somente se duas famílias estão sentadas na mesma mesa).