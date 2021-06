MotoGP | Olivera, vá em frente: “Não estou pensando em me atualizar” – Moto

Apesar de um início de temporada complicado, duas corridas fantásticas foram suficientes Miguel Olivera Suba diferentes níveis nos níveis do Campeonato de MotoGP. Portugal da KTM está em sétimo lugar no mundo, depois da segunda vitória de Mugello e do Barcelona. Há muitos pontos acima de 61, mas o almada de 26 anos não vai perder a oportunidade de terminar em alto pódio neste campeonato. Entretanto, estas decisões poderiam certamente colocá-lo em melhor posição para negociar a renovação do contrato com o fabricante austríaco. Lucitano está realmente presente O melhor KTM em etapas, Está garantido com 11 pontos para sua equipe Brad Binder. No entanto, o contrato da África do Sul é mais longo do que o de Olivera. No entanto, este problema não parece ser um problema para o condutor português.

MotoGP | Olivera-KTM, dupla de classe mundial

“Eu tenho um contrato de dois anos e isso é o suficiente para mim – Explicou ao interessado após a vitória da Catalunha, conforme anunciado pelo site Speedweek.com – Terei de negociar novamente no próximo ano, mas acho que só o Brad e o Mark Marquez no MotoGP têm esse acordo. Mark é oito vezes campeão mundial, com Brad terminando sua primeira temporada no MotoGP. Aparentemente, a KTM vê um grande potencial nele, e é por isso que ele teve essa oportunidade. Isso é bom para mim, não tenho problema. Eu faço meu trabalho e a KTM está feliz com meu desempenho. Eu não preciso de um contrato de 3 anos Saber que os gerentes me apreciam e apreciam meu trabalho. “Olivera acrescentou. Os números estão definitivamente do seu lado, e os melhores ainda estão por vir.