Na Espanha, eles assassinam Mourinho: “O mandato do português Mussolini acabou”

Jornal catalão La Vanguardia: “Onde quer que vá, todos o odeiam, os adeptos e a imprensa, mas nunca como os árbitros, os treinadores do jogo e os seus próprios jogadores.”

Roma 11/04/2021 – Liga Conferência / Roma-Poto / Klimt / Foto Game Foto: Jose ‘Mourinho

Este não é um bom momento para José Mourinho. Além disso, na Espanha, não teve uma boa imprensa. Agora que sua Roma está em crise, há muitos editoriais contra ele. John Carlin lembrou no jornal catalão La Vanguardia que o Financial Times escreveu que o preço das ações do clube subiu para US $ 150 milhões duas horas depois que Mourinho deixou o Manchester United, a Bolsa de Valores de Nova York. Isso é 2018.

Carlin é muito pesado. Quando li a manchete na imprensa italiana, “Mais um desastre para a Roma de Mourinho”, meu coração deu um salto de alegria, Foi reconfortante saber que não estava sozinho. No grande mundo do futebol, quem mais odiamos é José Mourinho. Ele é o falso vilão, assobiando enquanto sobe no palco. Onde quer que ele vá, nós o odiamos como torcedores e jornalistas, mas nunca o odiamos como árbitros, treinadores de partidas e seus próprios jogadores.

“Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham e agora Roma, sua quinta equipe nos últimos dez anos, nunca perderam o hábito de culpar jogadores com vários nomes e sobrenomes pelos erros.”

“Ele é especial e seus fracassos só podem ser explicados por fatores externos. Aliás, nas três equipes que comandou nos últimos seis anos, as condições sempre foram desfavoráveis ​​e todas secaram.

“Quando ele deixar Roma (ele comerá Panetto?), Só o alívio dos jogadores será maior do que o alívio dos torcedores. Um amigo jornalista inglês diz que Mourinho joga “futebol fascista”. Foi o momento do português Mussolini, é preciso admitir. Ganhou muitos títulos. A brutalidade nunca foi desejada, mas funcionou em sua época. Isso também não funcionará mais. Mourinho expirou “