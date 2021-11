Manobra, o texto mudou, mas o Palazzo Siki recusa uma nova eleição no gabinete. 12 dias se passaram desde que a luz verde foi acesa.

o Manobra Eventualmente mudou, mas você não precisava de um antes de vir para o Parlamento Novo rumo Dentro Gabinete. Rumores de agências de notícias foram negados Palazzo Siki: “Havia um projeto de lei de orçamento Aprovado Formalmente pelo Gabinete na reunião Quinta-feira, 28 de outubro. Por isso, não há necessidade de novo parágrafo ou exame no MDL. “Tudo é verdade, mas o processo de aprovação foi aprovado. Duas semanas E entretanto o texto definitivo da primeira manobra Governo Drake Ele não veio ao Parlamento. O motivo? O tesouro está realmente lá Escrito Oh Reescrito Série de artigos, incluindo capítulos politicamente importantes Renda básica e Pensão.

Apesar disso, Siki não precisa usá-lo novamente Para a atenção dos Ministros Para o giro da mesa: Medo de um novo ataque às partes. Já pelo menos duas forças políticas estão apoiando o Executivo à tarde. Liga e M5s, Já esperado Eventos Deve ser trazido para o MDL, aparentemente assumindo que há um novo Oportunidade de comparar. “Simplesmente veio ao nosso conhecimento então Esperança. É esperança Nossa pressão Ao confirmar os requisitos acima, foi bem-sucedido Positivo Na revisão do texto da manobra Verificado por cdm Nos próximos dias, ”o senador da Liga do Norte escreveu em uma nota Tiziana Nicini, O que Secretário Adjunto Para o Ministério do Trabalho e, portanto, uma parte do Governo. Mas representantes do movimento 5 estrelas Ricardo Fracro, Luca Sut e Patricia Tersoni Considerando o retorno da manobra no MDL, eles escreveram um comunicado: “Acreditamos Essencial O governo vai inserir no texto as modificações necessárias para prorrogar Superphone 110% E para proprietários de moradias unifamiliares e edifícios autónomos ”.

Neste caso, o Chefe Mario Tracy Ele considerou evitar outro MDL a melhor opção. E a notícia de aceleração veio de Chiki: projeto de lei do orçamento chega ao Senado Selagem Departamento Estadual de Contabilidade Pública, presumivelmente na manhã de quarta-feira. Manobra, passo Padrões europeus, Para ser enviado ao Parlamento por 20 de outubro: O Atraso acumulado Já se passaram mais de 20 dias e é provável que chegue perto da conquista alcançada 2020 – Em toda a segunda onda – Quando A Câmara e o Senado esperaram até 19 de novembro.

Ele se encontrou com o chefe da equipe do M5s no Palazzo Siki Track às 11h desta manhã. Stefano Paduvanelli, Ministro do Trabalho Andrea orlando, Presidente Pa Renato Brunetta E alguns membros do Mef. Ninguém é dono da economia, Daniel franco, Envolvido em Bruxelas: Reunião convocada no início da manhã para discutir a organização Renda básica Dando assim a aceleração final. Confirmado em decalque A verificação será interrompida a partir do segundo número, começando com a primeira recusa da oferta de trabalho adequada. Como mencionado, As mudanças também afetam o capítulo Pensão: Conforme relatado no final da cúpula, eu Requisitos de idade Com adiantamento de pensão Preferência feminina. Deve haver um critério de idade para acessar o tamanho, em comparação com a hipótese inicial Degradado, Como o Ministro Orlando já esperava. Na hipótese inicial, a preferência aumentou com a idade da mulher 60 anosIsso significa que os parâmetros atuais para descanso precoce devem ser confirmados 58 anos Aos funcionários e 59 anos Por autonomia.