Sinal para Renato Sanchez, Roma e Juventus: escolha portuguesa

Renato Sanchez escolheu seu futuro: tem a mão de seu agente Jorge Mendes. Sinal claro em Roma e Juventus.

Roma e Juventus, O oposto de atração. Pelo menos no mercado, ter uma regra geral no campeonato com um grande treinador não combina como deveria: então, resta apelar para o mercado. As compras vêm e vão.

eu sei Felicidade Ele não disse nada específico, mas ressaltou que o plano técnico não era o mesmo dos anos anteriores – um detalhe indelével – Mourinho Foi muito menos diplomático: foi Algo especial Ele deixou claro que eram necessários reforços e que o banco era curto. Sentimos muito por Bruno Perez e Juan Jesus. Não tem problema, mas as soluções precisam vir.

Renato Sanchez, Future Decided: Signal to Rome and Juve

Ambos têm menos tempo, por isso recuperam seus objetivos. Comum a eles – Roma e Juventus – Os melhores inimigos do mercado. Principalmente se você quiser fazer a diferença, mas muitas vezes o terceiro goza entre duas lutas. Gol do meio-campo Renato Sanchez, Atualmente sob al Pequena.

O jovem de 24 anos pode fortalecer esse setor, mas Felicidade e Mourinho Eles têm que lidar com a competição: o Liverpool não desistiu e outro clube da Premier League pode prejudicar a competição. Chamada divisão comum George Mendes, O agente do jogador tem excelentes relações com os ingleses.

Especialmente com URL Lobos, Para este Wolverhampton Os italianos e os vermelhos podem vencer: os oradores que tomam forma podem ser o prelúdio para mais alguns. Se Roma e Juventus querem fazer a diferença, por que deveriam ter tanta certeza? George Mendes Ele já escolheu o futuro para seu cliente: Renato Sanchez Ele já tem suas malas prontas. A única coisa é escolher o destino.